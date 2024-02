Ciclismo: esordio stagionale alla Strade Bianche per Tadej Pogacar. “Correremo per la vittoria”

Si inizia a far sul serio nel calendario del World Tour e arriva finalmente di vedere in gara Tadej Pogacar: lo sloveno trova il debutto in Italia, in un’annata che vede il Bel Paese grande protagonista con il Giro appuntamento principale a maggio. Spazio per lui sabato alla Strade Bianche che ha vinto nel 2022 con una super fuga solitaria.

Le sue parole: “Dopo aver visto come è partita forte la squadra, non vedo l’ora di ricominciare a correre anch’io. Sono stato paziente, adottato un approccio un po’ più lento quest’anno e inizio a correre un po’ più tardi. Sarà una stagione lunga, che includerà due Grandi Giri, quindi un territorio nuovo per me da questo punto di vista. Ma sono entusiasta della prospettiva, è qualcosa di nuovo”.

E aggiunge: “Per prima cosa c’è la Strade Bianche, una gara che amo e di cui ho dei bellissimi ricordi. La mia preparazione è stata davvero buona e correremo per la vittoria. Non sai mai esattamente come andrai nelle prime gare e ci saranno grandi rivali, ma penso che con la nostra squadra possiamo essere pronti a tutto”.

Ad accompagnarlo una UAE Emirates di gran qualità: spazio infatti a Tim Wellens, Marc Hirschi, Isaac Del Toro, Domen Nokak, Jan Christen e Filippo Baroncini.