Bob a 2, Ammour vince a Sigulda, Friedrich accorcia in classifica su Lochner, 6° Baumgartner

Adam Ammour si è aggiudicato la tappa di Sigulda (Lettonia) valevole come Campionato Europeo e come sesto appuntamento della Coppa del Mondo di bob a 2 2023-2024. Un appuntamento che ha visto Johannes Lochner non sfruttare la seconda posizione a metà gara e, invece di allungare su Francesco Friedrich, ha visto il connazionale rosicchiargli qualche punto.

A questo punto in classifica generale Johannes Lochner guida con 1302 punti, con 62 lunghezze di margine su Francesco Friedrich, quindi terzo Michael Vogt con 1211, quarto Simon Friedli con 1024, quinto Emils Cipulis con 1000, sesto Patrick Baumgartner con 992.

Sul budello baltico Adam Ammour ha chiuso con il tempo finale di 1:39.33 (49.72 e 49.61) con 12 centesimi sullo svizzero Michael Vogt (49.80 e 49.65), mentre completa il podio Francesco Friedrich (49.87 e 49.61) a 15.

Grandissimo equilibrio come si può vedere, tanto che Johannes Lochner (49.79 e 49.73) ha chiuso al quarto posto a 19 centesimi. Quinto lo svizzero Simon Friedli (49.94 e 49.90) a 51 centesimi, sesto Patrick Baumgartner (50.25 e 49.93) a 85, mentre è settimo il britannico Brad Hall (50.32 e 49.88) a 87.

Ottava posizione per il lettone Emils Cipulis (50.34 50.00) a 1.01, a pari merito con lo statunitense Frank del Duca (50.44 e 49.90), quindi decimo l’austriaco Markus Treichl (50.27 e 50.09) a 1.03, 11° lo svizzero Cédric Follador (50.38 e 49.86) a 1.14 a braccetto con Mattia Variola (50.61 e 49.86).