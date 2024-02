Biathlon, le percentuali al poligono dell’Italia ai Mondiali: Lukas Hofer perfetto tra sprint e pursuit!

Il biathlon ha visto andare in scena, per i Mondiali 2024, in Repubblica Ceca, a Nove Mesto Na Morave, la prima settimana della rassegna iridata: in questa prima tornata di gare si sono disputate sia al maschile che al femminile sprint e pursuit, oltre alla staffetta mista (quartetto).

Sono stati otto finora gli italiani protagonisti: tra gli uomini sono stati al via Didier Bionaz, Tommaso Giacomel, Patrick Braunhofer e Lukas Hofer, mentre tra le donne sono state in gara Samuel Comola, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer e Michela Carrara.

Dopo cinque delle dodici gare del programma iridato, tra gli uomini il migliore è Lukas Hofer, autore di un perfetto 30/30 tra sprint e pursuit, mentre tra le donne la migliore risulta Samuela Comola, con 28/30. Da segnalare che Lisa Vittozzi nelle sole gare individuali è a quota 29/30.

Le due azzurre appena citate, inoltre, non hanno ancora sbagliato a terra, con Vittozzi a quota 20/20 e Comola con 15/15. Di seguito tutte le statistiche e le percentuali al tiro degli azzurri al termine della prima settimana dei Mondiali 2024 di biathlon, in corso in Repubblica Ceca, a Nove Mesto Na Morave.

PERCENTUALI AL POLIGONO MONDIALI BIATHLON 2024