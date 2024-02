ATP Rotterdam, Alex De Minaur primo finalista: Dimitrov battuto in due set

Alex De Minaur è il primo finalista del torneo ATP di Rotterdam. L’australiano raggiunge la quindicesima finale della propria carriera battendo comodamente Grigor Dimitrov con il punteggio di 6-4 6-3 in nemmeno un’ora e mezza di partita, approfittando anche di una serata poco ispirata del bulgaro, e raggiungendo il best ranking: da lunedì sarà il nono giocatore del mondo.

Sin dai primi minuti si intuisce che Dimitrov sembra non essere in una giornata sì: qualche errore di troppo e l’australiano dall’altra parte è ineluttabile, prendendosi sette dei primi otto scambi andando sopra sul 2-0 pesante. Nel quarto gioco il bulgaro va vicino due volte al controbreak ma De Minaur ha abbastanza sangue freddo; i game si susseguono con tranquillità, con l’oceanico che chiude al terzo set point.

E nel secondo set il copione è identico, con De Minaur che si ritrova immediatamente a condurre dopo un primo gioco combattuto, riuscendo a volare sul 2-0. L’australiano fa un po’ fatica al servizio (solo il 38% di prime nel secondo set), e rischia di pagarla nel sesto gioco, ma Dimitrov non ne approfitta. Colpito nell’animo, il bulgaro va in panne subendo il break che chiude la partita.

Colpisce per Dimitrov il 71% con la prima ma soprattutto il 36% con la seconda, troppo poco per impensierire De Minaur. Che è un vero e proprio chirurgo: tre palle break in partite, tutte e tre sfruttate. Oltre ad annullare tutte e tre le chance di break dell’avversario.