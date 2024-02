ATP Marsiglia 2024: Khachanov e Humbert ai quarti, eliminato Musetti

Prosegue il torneo ATP 250 di Marsiglia. Oggi si sono chiusi i match del primo turno, ma ci sono stati anche i primi qualificati per i quarti di finale. Purtroppo si è fermato il cammino di Lorenzo Musetti, che è stato sconfitto nettamente da ceco Tomas Machac, numero 66 del mondo, con il punteggio di 6-3 6-2 in neanche un’ora e mezza di gioco.

Ai quarti di finale ci sono già anche Karen Khachanov e Ugo Humbert. Il russo, testa di serie numero tre, ha superato in due set lo spagnolo Roberto Bautista Agut con un duplice 6-2; mentre il francese, numero quattro del seeding, è uscito vincitore dal derby transalpino con Hugo Gaston, superandolo in rimonta per 2-6 6-1 6-3.

Buona la prima, invece, per Auger-Aliassime. Il canadese doveva ancora chiudere il suo match di primo turno e ha sconfitto il francese Quentin Halys con il punteggio di 6-2 7-5. Una giornata non positiva per i padroni di casa, visto che anche il giovane Luca Van Assche è stato battuto dal finlandese Emil Ruusuvuori per 7-6 6-4.

RISULTATI ATP MARSIGLIA 2024 (7 FEBBRAIO)

Machac (Cze) b. Musetti (Ita) 6-3 6-2

Ruusuvuori (Fin) b. Van Assche (Fra) 7-6 6-4

Auger-Aliassime (Can) b. Halys (Fra) 6-2 7-5

Khachanov (Rus) b. Bautista Agut (Spa) 6-2 6-2

Humbert (Fra) b. Gaston (Fra) 2-6 6-1 6-3