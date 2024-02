ATP Indian Wells, Matteo Berrettini potrebbe disputare le qualificazioni in California

Matteo Berrettini, come stai? Appassionati e non se lo stanno chiedendo da un po’, da quell’infortunio di fine agosto 2023. Nel secondo turno degli US Open la caviglia del piede “tradì” il romano e addio ai sogni di gloria. Una Finale di Coppa Davis vissuto dal spettatore, certo il coinvolgimento dei compagni di squadra, ma Matteo voleva essere il protagonista e non il tifoso.

Negli ultimi giorni i canali social del romano sono ricchi di video e immagini che testimoniano il suo massimo impegno negli allenamenti, dopo i tanti forfait, ultimo dei quali agli Australian Open. A ciò anche un video-messaggio in cui si preannuncio un ritorno imminente. La pubblicazione dell’elenco dei giocatori del tabellone principale a Indian Wells e l’assenza di Matteo avevano fatto pensare a un nuovo rinvio. Ci si ci aspettava che il nome di Berrettini potesse essere presente sfruttando la regola del Protected Ranking, che permette a giocatori assenti sei mesi e oltre di poter partecipare ad alcuni tornei facendo la media della loro posizione passata e dunque non passando per le qualificazioni.

Ebbene, come riportato da livetennis, il classe ’96 del Bel Paese potrebbe riprendere il proprio cammino dalle qualificazioni citate, condividendo l’avventura con Fabio Fognini, Luca Nardi e Giulio Zeppieri. Ci sono ancora dei punti interrogativi rispetto a questo impegno e una possibile risposta è la seguente: un tennista come l’azzurro ha bisogno, in primis, di ritrovare fiducia nei propri mezzi e quindi di giocare.

Affrontare avversari fin da subito dall’alto coefficiente di difficoltà potrebbe rappresentare una criticità. Del resto Matteo non è nuovo a queste scelte; lo scorso anno ebbe l’umiltà di iscriversi al Challenger di Phoenix proprio subito dopo il ko al primo turno di Indian Wells con Taro Daniel. Non resta che attendere.