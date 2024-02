Atletica, Bruni e Molinarolo si sfidano in Francia: nuovo tira e molla per il record italiano? Duplantis vuole i 6 metri

Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo si fronteggeranno a viso aperto in occasione dell’All Star Perche, evento organizzato da Renaud Lavillenie a Clermont-Ferrand (Francia). L’appuntamento è per giovedì 22 febbraio, sono previste esclusivamente gare di salto con l’asta. Le due azzurre si troveranno una di fronte all’altra dopo i botta e risposta a suon di record italiano nelle ultime settimane: prima Elisa con 4.63 il 3 febbraio a Sottoclma, poi Roberta con 4.65 il 14 febbraio a Roubaix, infine Elisa con l’attuale 4.66 il 17 febbraio agli Assoluti di Ancona.

Le due azzurre incroceranno avversarie di rango come la statunitense Bridget Williams (4.81 in stagione), la svizzera Angelica Moser (quinta agli ultimi Mondiali), la canadese Alysha Newman, le francesi Margot Chevrier e Ninon Chapelle, la ceca Amalie Svabikova. Sarà un impegno in avvicinamento ai Mondiali Indoor, in programma a Glasgow dal 1° al 3 marzo.

Riflettori puntati su Armand Duplantis, a un anno dal record del mondo di 6.22 metri siglato nella località transalpina e poi ritoccato poi di un centimetro alle finali di Diamond League. Il fuoriclasse svedese cercherà di andare oltre i sei metri per la prima volta in stagione, dopo il 5.80 di Astana e il 5.92 di Uppsala. Sfida annunciata con lo statunitense Sam Kendricks, l’olandese Menno Vloon, l’australiano Kurtis Marschall, il francese Thibaut Collet.