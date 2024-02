Triathlon, la World Cup 2024 apre le danze con la tappa neozelandese di Napier

La stagione internazionale del triathlon è pronta per il via ufficiale. Sabato 24 febbraio, infatti, in Nuova Zelanda si disputerà la World Triathlon Cup Napier 2024 che ha in programma, oltre alle gare individuali Elite (750m di nuoto, 20km di bici e 5km di corsa), una mixed team relay.

Per l’occasione per il weekend dall’altra parte del globo, per i colori azzurri saranno impegnati Beatrice Mallozzi (Fiamme Azzurre), Ilaria Zane (Overcome), Sharon Spimi (Fiamme Oro), Nicola Azzano (Carabinieri), Alessio Crociani (Fiamme Azzurre) e Samuele Angelini (Fiamme Oro).

Ovviamente i padroni di casa neozelandesi saranno i grandi favoriti della gara. Tra gli uomini attenzione a Hayden Wilde, Taylor Reid, Dylan McCollough e Trent Thorpe. Pronti alla battaglia anche il portoghese Ricardo Batista, lo spagnolo Alberto Gonzalez Garcia e gli australiani Luke Willian e Brandon Copeland. Tra le donne partono con i favori del pronostico la statunitense Gina Sereno, la padrona di casa Ainsley Thorpe e le australiane Natalie Van Coevorden e Sophie Linn.

PROGRAMMA WORLD CUP NAPIER 2024

Ore 04:15 Gara elite femminile

Ore 06:15 Gara elite maschile