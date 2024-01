United Cup 2024, la peggior partita di sempre di Novak Djokovic contro de Minaur? Un dato parla chiaro...

La peggior partita della carriera di Novak Djokovic? Un dato a sostegno di questo c’è. Detto dell’eccellente prestazione del n.12 del mondo, Alex de Minaur, nella partita valida per i quarti di finale della United Cup 2024 a Perth (Australia), la versione di Djokovic che si è vista è stata lontana dal suo 100%.

Le problematiche al polso destro stanno accompagnando Nole e soprattutto nell’esecuzione del dritto e del servizio si sono evidenziate delle difficoltà. Bravo de Minaur a sfruttare queste debolezze del n.1 del ranking, per ottenere la sua prima vittoria in carriera contro chi comanda il tennis. Tuttavia, c’è una statistica che pone l’accento su quanto la prova del serbo sia stata di basso rilievo rispetto al suo solito.

Non è certo un’esagerazione definire la risposta del campione nativo di Belgrado come la migliore del circuito e tra le migliori di sempre. Ecco che l’1/34 (3%) alla voce “punti ottenuti rispetto alla prima di servizio di de Minaur” la dica lunga su quanto sia accaduto ieri. Nei fatti, l’australiano ha raccolto il 97% dei quindici con questo fondamentale e sicuramente la battuta dell’allievo di Lleyton Hewitt non è di quelle che lasciano fermo con costanza.

Djokovic ora si concentrerà sul recupero in vista degli Australian Open, il suo principale obiettivo. Forse, l’aver deciso di disputare la rassegna a squadre è stato un azzardo, visti gli impegni ravvicinati. Tuttavia, in conferenza stampa, il n.1 ATP ha voluto anche tranquillizzare circa le sue condizioni per lo Slam di Melbourne.

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...