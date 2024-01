Snowboard, Prommegger/Schoeffmann trionfano anche nel PGS a squadre miste di Simonhöhe. Quarti Bormolini/Caffont

Esultano Andreas Prommegger e Sabine Schoeffmann nel PGS a squadre miste di Simonhöhe, appuntamento valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di snowboard parallelo. Sulle nevi austriache, i due padroni di casa disputano una grande gara e conquistano il secondo successo consecutivo dopo quello ottenuto nel PSL di Bad Gastein.

Percorso perfetto dunque quest’oggi per Prommegger e Schoeffmann: dopo le vittorie contro i connazionali Fabian Obmann e Carmen Kainz e gli svizzeri Gian Casanova e Julie Zogg tra ottavi e quarti di finale, i due austriaci hanno battuto in semifinale gli italiani Maurizio Bormolini ed Elisa Caffont e poi hanno conquistato il primo posto grazie al successo in Big Final contro gli svizzeri Dario Caviezel e Ladina Jenny.

Terza posizione finale per i tedeschi Elias Huber e Ramona Hofmeister, che in seguito all’eliminazione in semifinale contro Caviezel e Jenny sono riusciti a vincere la Small Final contro gli azzurri Bormolini e Caffont, dunque quarti. Per quanto riguarda gli altri italiani, Edwin e Jasmin Coratti sono usciti ai quarti a causa della sconfitta proprio contro i connazionali Bormolini e Caffont, mentre Daniele Bagozza e Lucia Dalmasso sono stati eliminati agli ottavi dai giapponesi Masaki Shiba e Tomoka Takeuchi.

Foto: LaPresse