Skicross: Simone Deromedis guida i convocati azzurri nella prova casalinga di Alleghe in Coppa del Mondo

Ieri è arrivata la prima vittoria della stagione (e della carriera) per Simone Deromedis nella Coppa del Mondo di skicross: il campione del mondo in carica è riuscito a sbloccarsi dopo una prima parte d’annata non eccezionale.

L’azzurro è pronto a ripetersi: il massimo circuito internazionale si sposta infatti in Italia, ad Alleghe, dove saranno in scena due gare tra venerdì 2 febbraio e sabato 3 febbraio.

Oltre l’azzurro di punta, la squadra italiana avrà al via anche Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech, Davide Cazzaniga e Yannick Gunsch.

Il commento di Deromedis dopo la vittoria: “Mi sono tolto un bel sassolino dalla scarpa mi pesava un po’ non essere ancora riuscito a vincere. A maggior ragione dopo un avvio di stagione abbastanza complicato, in cui ho faticato a trovare la migliore condizione”.

Foto: FISI/Pentaphoto