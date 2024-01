Sinner-Rublev inizierà in ritardo: la causa e quali partite si giocano prima

Una lunga attesa. Jannik Sinner dovrà aspettare non poco prima di scendere in campo contro Andrey Rublev nella sfida valida per i quarti di finale degli Australian Open 2024. L’altoatesino e il russo, infatti, chiuderanno il programma della Rod Laver Arena di Melbourne (Australia), essendo l’ultimo match della sessione serale, il cui inizio era previsto alle 09.00 italiane.

Le oltre tre di gioco, però, nella partita tra Coco Gauff e l’ucraina Marta Kostyuk, vinta dalla statunitense, hanno cambiato non poco i tempi sul Centrale. Di conseguenza, le sfide a seguire hanno subito un notevole ritardo. In questo momento sono in campo Novak Djokovic e Taylor Fritz e, una volta terminato il confronto tra il n.1 del mondo e il californiano, ci sarà l’incontro tra la campionessa in carica, Aryna Sabalenka, e la ceca Barbora Krejcikova.

Si può comprendere che Sinner e Rublev inizieranno la loro partita in un orario non proprio ideale, considerando la differenza di 10 ore per il fuso orario, e questo potrebbe ripercuotersi anche nella prosecuzione del percorso, considerando che il vincente del match in questione affronterà chi la spunterà tra Djokovic e Fritz venerdì 26 gennaio. C’è modo di recuperare, nell’eventualità, ma è chiaro che l’avvicinamento per l’italiano e il russo non sia dei più semplici.

Sappiamo soprattutto come Jannik, nel corso di questo torneo, abbia maggiormente apprezzato il fatto di giocare di giorno, non avendo complicazioni di orario. E’ anche vero però che oggi le temperature a Melbourne sono molto alte e il fattore climatico è una variabile da considerare. Il 22enne nostrano e il moscovita si troveranno a giocare, sicuramente, con un clima più fresco rispetto a quello della sessione diurna australiana.

Foto: LaPresse