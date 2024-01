Gangwon 2024: oro per Polonia e Stati Uniti nei 500 metri dello short track. Zampedri miglior azzurro

Terza giornata di gare per lo short track alle Olimpiadi Invernali Giovanili in corso di svolgimento a Gangwon in Corea del Sud. La nazionale azzurra continua a restare senza medaglie anche dopo le gare dei 500 metri, con il migliore che è stato Daniele Zempedri, che è stato eliminato in semifinale e poi ha comunque vinto la finale B. Eliminazione nei quarti per l’altro azzurro Aaron van Quang Pietrobono.

La medaglia d’oro è andata agli Stati Uniti grazie alla vittoria Sean Boxiong Shuai davanti al cinese Zhang Xinzhe e all’ungherese Dominik Gergely Major. Ai piedi del podio concludo l’altro cinese Zhang Bohao e il filippino Peter Joseph Groseclose.

Nella gara femminile grandissima delusione per il pubbico corena, visto che a vincere è stata la polacca Anna Falkowska, che ha battuto le padrone di casa Kang Minji e Chung Jaehee. Eliminate in batteria le azzurre Sara Martinelli e Sara Merazzi.