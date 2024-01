Combinata nordica, Triple Seefeld 2024. In Tirolo si raggiunge l’apogeo della stagione maschile

L’apogeo della Coppa del Mondo maschile di combinata nordica 2023-24 sarà raggiunto a Seefeld im Tirol (Austria) dal 2 al 4 febbraio. È difatti in programma il Triple, appuntamento multi stage giunto alla sua X edizione. La IX a disputarsi sulle nevi della località tirolese. L’evento ha cambiato più volte formula, diventando viepiù cervellotica.

Il venerdì si effettua un salto e si percorrono 7,5 km di sci di fondo. Sul traguardo vengono assegnati punti di Coppa del Mondo dimezzati. I primi 15 ottengono un bonus da applicare sulla gara del giorno dopo. Sabato compete su un salto e 10 km di fondo, ma chi si è piazzato nella top-15 del venerdì riceve un abbuono (25” chi ha vinto; 21” chi è arrivato secondo; 18” chi è giunto terzo; 15” al quarto; 12” al quinto; 10” al sesto e via a scalare sino al quindicesimo che beneficia di un bonus di 1”).

Sul traguardo vengono nuovamente assegnati punti di Coppa del Mondo dimezzati e si determinano gli abbuoni per la domenica, quando si giunge a conclusione, concorrendo con un salto e 12,5 km di fondo. L’ultimo giorno, all’arrivo, i punti di Coppa del Mondo sono raddoppiati.

Località: Seefeld in Tirol (Austria)

Dimensioni trampolino: HS109 (Normal Hill)

Ingresso nel calendario: dicembre 1983

Ultima apparizione: gennaio 2023

Gare ospitate: 52

Eventi di rilievo: Mondiali 1985 e 2019

ALBO D’ORO TRIPLE SEEFELD

2014 – Eric FRENZEL (GER)

2015 – Eric FRENZEL (GER)

2016 – Eric FRENZEL (GER)

2017 – Eric FRENZEL (GER)

2018 – Akito WATABE (JPN)

2020 – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2021 – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2022 – Jørgen GRAABAK (NOR)

2023 – Johannes LAMPARTER (AUT)

TAPPE INTERMEDIE VINTE A SEEFELD

6 – FRENZEL Eric (GER)

5 – RIIBER Jarl Magnus (NOR)

2 – RYDZEK Johannes (GER)

2 – WATABE Akito (JPN)

1 – GEIGER Vinzenz (GER)

1 – OFTEBRO Jens Lurås (NOR)

1 – LAMPARTER Johannes (AUT)

ATLETI ATTIVI SALITI SUL PODIO A SEEFELD

13 – RIIBER Jarl Magnus [NOR] (8-2-3)

13 – WATABE Akito [JPN] (3-6-4)

8 – GEIGER Vinzenz [GER] (1-4-3)

6 – LAMPARTER Johannes [AUT] (2-3-1)

6 – GRAABAK Jørgen [NOR] (1-2-3)

5 – RIEßLE Fabian [GER] (0-0-5)

4 – RYDZEK Johannes [GER] (2-2-0)

3 – PITTIN Alessandro [ITA] (0-1-2)

3 – SCHMID Julian [GER] (0-1-2)

2 – OFTEBRO Jens Lurås [NOR] (1-0-1)

2 – HEROLA Ilkka [FIN] (0-1-1)

2 – COSTA Samuel [ITA] (0-0-2)

NAZIONI, PODI E VITTORIE

47 (18-11-18) – GERMANIA [All-Inclusive]

39 (13-14-12) – NORVEGIA

24 (7-11-6) – AUSTRIA

13 (3-6-4) – GIAPPONE

12 (7-2-3) – FINLANDIA

7 (4-3-0) – FRANCIA

5 (1-1-3) – USA

5 (0-1-4) – ITALIA

2 (0-1-1) – REP.CECA

2 (0-1-1) – SVIZZERA

ITALIA

Seefeld è storicamente località amica dell’Italia, che qui ha raccolto ben 5 podi. Tre di essi risalgono all’epoca pre-Triple e sono firmati da Alessandro Pittin; gli ultimi due sono invece stati portati in dote da Samuel Costa.

Pittin si è classificato 3° nel gennaio 2010 dietro a Mario Stecher ed Eric Frenzel. Dopodiché, nel dicembre 2011 ha artigliato due podi nell’arco di ventiquattro ore. Prima ha chiuso 3° alle spalle di Jason Lamy-Chappuis e Akito Watabe; quindi il giorno dopo si è issato al 2° posto, insinuandosi tra Lamy-Chappuis e Jørgen Graabak.

Costa, dal canto suo, ha concluso 3° la prima e la seconda tappa del Triple 2017. In entrambi i casi è stato preceduto sul traguardo da Johannes Rydzek ed Eric Frenzel.

Foto: La Presse