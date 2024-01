Calendario Dakar 2024: il percorso, le 12 tappe, dove vederla in tv e streaming

Dal 5 al 19 gennaio torna la Maratona del Deserto, la Dakar. La 46ª edizione del rally raid più famoso del pianeta è pronta per regalare non poche emozioni. Sarà la quinta volta che l’evento si terrà in Arabia Saudita e gli equipaggi saranno chiamati a uno sforzo di non poco conto. Un totale di dodici prove speciali, più il prologo che darà il via alle danze. Una distanza totale di 7.891 chilometri, di cui 4.727 con il ticchettio della lancetta a mettere pressione.

Saranno sei le categorie differenti che competeranno, cinque che percorreranno il percorso “ufficiale” e la sesta che invece farà un tragitto differente. Ci si riferisce a moto, quad, veicoli leggeri o “side by side”, auto, camion e classic. Vi saranno 137 moto, 153 auto, 46 camion, 10 quad, 80 veicoli classici e 10 veicoli appartenenti alla innovativa categoria Dakar Future, il cui target sarà quello di sperimentare un’alimentazione alternativa in vista di una Dakar che nel 20230 sarà al 100% caratterizzata da mezzi con queste caratteristiche.

Il tutto avrà inizio, quindi, il giorno prima dell’Epifania (5 gennaio), con il prologo impegnativo da AlUla a AlUla di 158 km (di cui 28 di speciale), che sarà l’antipasto di un percorso dove i concorrenti dovranno mettere a frutto le proprie qualità di guida sulle maestose e insidiose dune del deserto dell’Empty Quarter, laddove i migliori faranno la differenza e vi sarà anche la grande novità di questa edizione, la Superstage di 48 ore. Una Marathon cronometrata di 584 chilometri che obbligherà i partecipanti a rifocillarsi e riposare in uno degli otto bivacchi presenti lungo il percorso. 12 tappe in cui darsi battaglia, con un solo giorno di riposo previsto per il 13 gennaio a Riyad.

La 46ª edizione della Dakar, in programma dal 5 al 19 gennaio, godrà della copertura televisiva di Eurosport, Discovery+ in relazione agli highlights e ad approfondimenti su ogni tappa. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale delle varie speciali, con cronache e classifiche annesse.

CALENDARIO DAKAR 2024

5 gennaio 2024 Prologo SEA CAMP-SEA CAMP (Speciale 29 KM)

6 gennaio 2024 Tappa 1 ALULA-AL HENAKIYAH (Speciale 405 KM)

7 gennaio 2024 Tappa 2 AL HENAKIYAH-AL DUWADIMI (Speciale 470 KM)

8 gennaio 2024 Tappa 3 AL DUWADIMI-AL SALAMIYA (Speciale 440 KM)

9 gennaio 2024 Tappa 4 AL SALAMIYA-HAL-HOFUF (299 KM Speciale)

10 gennaio 2024 Tappa 5 HAL-HOFUF-SHABAYTAH (Speciale 118 KM)

11-12 gennaio 2024 Tappa 6 Superstage-48h SHUBAYTAH-SHUBAITAH (Speciale 584 KM)

13 gennaio 2024 Giornata di Riposo RIYADH

14 gennaio 2024 Tappa 7 RIYADH-AL DUWADIMI (Speciale 483 KM)

15 gennaio 2024 Tappa 8 AL DUWADIMI-HA’IL (Speciale 458 KM)

16 gennaio 2024 Tappa 9 HA’IL-AL ULA (Speciale 417 KM)

17 gennaio 2024 Tappa 10 AL ULA-AL ULA (Speciale 371 KM)

18 gennaio 2024 Tappa 11 AL ULA-YANBU (Speciale 480 KM)

19 gennaio 2024 Tappa 12 YANBU-YANBU (Speciale 175 KM)

PROGRAMMA DAKAR 2024: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: previsti gli highlights su Eurosport

Diretta streaming: previsti gli highlights su eurosport.it, Discovery+.

Diretta testuale: OA Sport

Foto: LiveMedia/Eric Vargiolu/DPPI

Leggi tutte le notizie di Rally su OA Sport...