A che ora corre Ceccarelli oggi a Dortmund: programma, dove vederlo in tv e streaming

Un ritorno atteso. Oggi, sabato 20 gennaio, ci sarà il debutto del campione europei dei 60 metri, Samuele Ceccarelli, che in questo modo darà il via alla sua stagione indoor. L’atleta italiano sarà protagonista del Meeting a Dortmund (Germania) e sarà un test per capire quali saranno le sue sensazioni in vista di quel che sarà. Un lungo percorso quello che attende Ceccarelli, finalizzato a essere parte della staffetta 4×100 che prenderà parte alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Prima di pensare però ai Giochi, si vorrà fare bene in questa prima parte dell’annata per acquisire fiducia e competere al meglio anche nelle competizioni outdoor. Nella sua batteria Ceccarelli si trovare ad affrontare lo svedese Henrik Larsson e il tedesco Aleksandar Askovic, accreditati di crono interessanti: 6.53 per lo scandinavo e 6.56 per il padrone di casa.

Un confronto diretto utile all’azzurro. Nell’altra semifinale osservati speciali saranno il teutonico Joshua Hartmann (6.53, tempo d’accredito), il britannico Ojie Edoburun (6.56) e l’olandese Joris van Gool (6.58). Vedremo chi la spunterà per poi pensare all’atto conclusivo del meeting in cui Ceccarelli vorrà esserci per dare segnali di vitalità.

La gara dei 60 metri del Meeting di Dortmund (Germania), in cui sarà Samuele Ceccarelli, non godrà della copertura televisiva, ma sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube di European Athletics. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

SAMUELE CECCARELLI MEETING DORTMUND 2024

Sabato 20 gennaio

Ore 16.45 Batterie 60 metri

Ore 17.55 Finale 60 metri

PROGRAMMA SAMUELE CECCARELLI MEETING DORTMUND 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non è prevista.

Diretta streaming: canale Youtube European Athletics.

Diretta testuale: OA Sport.

Foto: FIDAL/Colombo