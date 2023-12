WTA Brisbane: Camila Giorgi cede un set, poi si scatena e supera Peyton Stearns

Buona la prima per Camila Giorgi nel torneo di Brisbane (Australia). La marchigiana (n.53 del ranking WTA) si è imposta in rimonta contro la statunitense Peyton Stearns (n.49 WTA) con il punteggio di 5-7 6-2 6-3 in 2 ore e 41 minuti di partita. Giorgi ha saputo reagire dopo un primo set costellato da tanti errori, mettendo in mostra ottimi vincenti nel resto dell’incontro. Nel secondo turno ci sarà l’incrocio con la lettone Jelena Ostapenko (testa di serie n.3).

Nel primo set la partenza per Camila non è delle migliori. Tanti colpi imprecisi e break subìto in apertura. Prova la nostra portacolori a rimediare, ma le tre chance del contro-break non vengono sfruttate. A corrente alternata il tennis dell’italiana, salvando prima una palla secondo break e poi pareggiando i conti nel decimo game (5-5). Sul filo di lana il servizio tradisce Giorgi e l’americana può sorridere sul 7-5.

Nel secondo set le chance break fioccano da una parte e dall’altra e i meriti di Camila sono quelli di trovare concretezza in tutti i sensi. Brava la giocatrice italiana a salvare le numerose palle break concesse e a sfruttarle in risposta, come nel secondo game e sesto game. Avanti 5-1, il parziale contro-break di Stearns non cambia la storia della frazione, favorevole alla marchigiana sul 6-2.

Nel terzo set Giorgi è costretta a inseguire, per un brutto primo gioco. Sotto di un break però la tennista del Bel Paese mette in mostra nuovamente le sue accelerazioni e ribalta il punteggio. Sullo score di 6-3, Camila può stringere la mano alla sua avversaria.

Leggendo le statistiche, sono evidenti i problemi al servizio di entrambe, con la statunitense autrice di 10 doppi falli rispetto ai 7 dell’italiana. A fare la differenza è stata la risposta della n.53 del ranking, considerando il 64% dei punti vinti rispetto alla seconda in battuta della rivale.

Foto: LaPresse

