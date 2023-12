Vagnozzi e Cahill sono gli allenatori dell’anno! L’ATP premia i coach di Jannik Sinner

Simone Vagnozzi e Darren Cahill hanno vinto il “Coach of The Year Award”, premio assegnato dall’ATP, la massima associazione internazionale per tennisti professionisti. Il riconoscimento è stato consegnato al tecnico marchigiano e al coach australiano per l’eccellente lavoro svolto con Jannik Sinner, che quest’anno è diventato il numero 4 al mondo, ha trascinato l’Italia alla conquista della Coppa Davis, ha vinto il Masters 1000 di Toronto e ha disputato l’atto conclusivo delle ATP Finals.

Un premio davvero meritato per i due tecnici, che insieme al giocatore altoatesino hanno anche festeggiato la semifinale a Wimbledon e i sigilli nei tornei ATP 500 di Pechino e Vienna. Vagnozzi segue Sinner dal febbraio 2022 (quando il giocatore si separò da Riccardo Piatti), mentre Cahill si è aggiunto al team a giugno 2022 concentrandosi soprattutto sull’aspetto mentale dell’atleta.

La coppia ha avuto la meglio su una concorrenza di enorme spessore: Juan Carlos Ferrero (tecnico di Carlos Alcaraz, vinse nel 2022), Goran Ivanisevic (allenatore di Novak Djokovic), Bryan Shelton (papà e coach di Ben Shelton), Craig Boynton (all’angolo di Hubert Hurkacz). Ricordiamo che proprio ieri Jannik Sinner aveva ricevuto il Fans’ Favourite Award, ovvero il premio assegnato al tennista più votato dal pubblico sui canali ufficiali dell’ATP.

Foto: Clive Brunskill/Getty Images for ITF