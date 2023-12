Tennis, Jannik Sinner lavora per gli Australian Open: allenamenti intensi e spazio al padel...

Si lavora duro. Jannik Sinner prosegue nella sua preparazione ad Alicante (Spagna). L’altoatesino, messe alle spalle le presenze varie per la vittoria in Coppa Davis a Malaga, da quasi dieci giorni si sta allenando per essere pronto ai prossimi Australian Open, che inizieranno il 14 gennaio. Sinner è consapevole di dover compiere uno step soprattutto dal punto di vista fisico per poter reggere i ritmi intensi di due settimane di torneo, al meglio dei cinque set.

Per questo, si sta cimentando in lavori incrociati tra campo e palestra per accrescere la propria resistenza e potenza. L’eccellenza del tennis moderno non può prescindere da questi aspetti e quindi il nostro portacolori si sta impegnando non poco, curando ogni minimo particolare. A questo proposito, la presenza di Luca Nardi gli è sicuramente da supporto e vale anche il contrario per il giocatore pesarese.

Alicante Ottavo giorno di preparazione ✅️ ☀️ pic.twitter.com/5f4CC5ggu3 — Janniksin_Updates (@JannikSinner_Up) December 13, 2023

In tutto questo Sinner si è cimentato anche nel padel, in coppia con il suo tecnico Simone Vagnozzi. Tanto divertimento e la dimostrazione che il 22enne di Sesto Pusteria sia particolarmente abile anche in questa pratica un po’ diversa. Al di là delle battute, il clima nel gruppo di lavoro sembra piuttosto sereno e questo è dato anche dai grandi risultati ottenuti negli ultimi due mesi.

Riscontri nei quali il tennista tricolore ha dimostrato di essere all’altezza dei migliori e di potersela giocare contro chiunque, ivi compreso Novak Djokovic. Certamente, negli Slam sarà interessante capire l’effettivo livello di gioco raggiunto in un contesto diverso.

Foto: LaPresse