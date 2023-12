Tennis, il miglior scambio del 2023: Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz a Miami il più votato

Tempi di Awards, per dirla come i più bravi, e nel tennis mondiale gli appassionati stanno dando un proprio contributo nello stabilire a chi spettino i premi. Come riportato dal profilo ufficiale di Tennis Tv, lo scambio più votato e quindi reputato il migliore del 2023 è stato quello tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner nella semifinale del Masters1000 di Miami.

Uno scambio noto agli appassionati, tale da far sussultare sulla sedia tutti e regalando una scarica di adrenalina anche a chi, in piena notte in Italia, si trovava a seguire il match. A diversi che stavano dormendo, sarà arrivato l’invito ad alzarsi dal letto per seguire questa sfida epica.

Una partita nella quale fu Sinner a prevalere 6-7 (4) 6-4 6-2, dando prova di avere il tennis per piegare Alcaraz, in quel momento n.1 del mondo. Una nottata di grandi emozioni in cui vi furono altri punti di altissimo livello, ma indubbiamente quello del settimo game del primo set è stato superiore.

Di seguito il video:

VIDEO PUNTO DELL’ANNO: JANNIK SINNER VS CARLOS ALCARAZ A MIAMI

As voted for by the Tennis TV Instagram followers… Your 2023 ATP shot of the year is this epic @janniksin & Alcaraz rally at the @MiamiOpen! pic.twitter.com/XNO5nz8oVi — Tennis TV (@TennisTV) December 12, 2023

Foto: LaPresse