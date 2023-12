Tennis, Carlos Alcaraz vince lo ‘Stefan Edberg Award’: lo spagnolo è stato premiato per la sua sportività nel 2023

Carlos Alcaraz può togliersi la soddisfazione di aver conquistato un premio in questi giorni di riconoscimenti a livello ATP. Il funambolico spagnolo, vincitore nel 2023 di Wimbledon e n.2 della classifica mondiale, è stato eletto tennista più sportivo dell’anno, aggiudicandosi così lo “Stefan Edberg Sportsmanship Award”, dedicato al fair play, alla professionalità e all’integrità dentro e fuori dal campo.

“Sono così felice di vincere lo Stefan Edberg Sportsmanship Award. Sono particolarmente felice che sia un premio scelto dai miei colleghi del circuito. Significa molto per me, quindi grazie mille a tutti“, le parole di Carlitos al sito ufficiale ATP.

“I’m so happy to win the Stefan Edberg Sportsmanship Award. I’m especially happy that it’s an award chosen by my colleagues on the circuit. It means a lot to me, so thank you all very much.”@carlosalcaraz | #ATPAwards pic.twitter.com/ud1hJz69CM — ATP Tour (@atptour) December 15, 2023

Il classe 2003 di Murcia è il quarto spagnolo a ricevere il prestigioso onore degli ATP Awards, citando Jose Higueras (1983), Alex Corretja (1996, 1998) e il cinque volte vincitore Rafael Nadal (2010, 2018-21). Guardando in casa Alcaraz, per lui si tratta del terzo ATP Awards votato dai giocatori, ricordando il Newcomer of the Year del 2020 e il Most Improved del 2022.

Gli altri candidati al premio intitolato a Stefan Edberg erano Grigor Dimitrov, Hubert Hurkacz e Jannik Sinner, comunque protagonista in questi giorni di diversi riconoscimenti (il più amato dai tifosi, il Most improved e quello dei suoi tecnici), uno dei quali anche un po’ discusso. Il riferimento è quello della coppia di coach Vagnozzi/Cahill, con il messaggio di Novak Djokovic poco concorde con questa scelta.

All love for @carlosalcaraz on Tour His fellow players have selected him as the Stefan Edberg Sportsmanship Award winner in the 2023 #ATPAwards. Read more — ATP Tour (@atptour) December 15, 2023

Foto: LaPresse