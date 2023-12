Tennis, Alcaraz sarà senza Ferrero agli Australian Open: operazione al ginocchio per il coach

Il tennis internazionale è già proiettato verso il 2024, che a gennaio ci regalerà subito un grande appuntamento come gli Australian Open. Ai suoi nastri di partenza ci sarà Carlos Alcaraz, assente lo scorso anno per alcuni problemi fisici, e che punterà ovviamente a cementare la sua immagine di star del panorama tennistica che può puntare a vincere ogni torneo a cui partecipa. Ma nel suo angolo non ci sarà Juan Carlos Ferrero.

L’allenatore del murciano non potrà viaggiare verso l’Australia il prossimo mese, ma sarà costretto a casa per via di un’intervento in artroscopia al ginocchio sinistro, secondo quanto riportato da Marca. Probabile si tratti di scorie del passato da giocatore illustre, lui che è stato numero uno al mondo e vincitore anche di un Roland Garros.

Ma sta di fatto che, nonostante al momento sia regolarmente in campo, non potrà essere assieme al suo allievo prediletto nei primi mesi della stagione. Ferrero dovrebbe rimanere lontano dai campi fino almeno a marzo, quando è previsto, almeno per il momento, il suo ritorno al fianco di Alcaraz per il Masters1000 di Indian Wells.

Ad accompagnare Alcaraz durante questo periodo sarà Samuel Lopez, allenatore sin dal 2015 del connazionale Pablo Carreno Busta ma che, in passato, ha fatto parte dell’entourage proprio di Juan Carlos Ferrero ai tempi della sua carriera da professionista.

