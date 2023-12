Sport in tv oggi (lunedì 4 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Primo lunedì di dicembre per lo sport internazionale, o meglio per quel poco che c’è. Il panorama televisivo e streaming italiano, infatti, oltre il calcio per questa volta scarseggia in maniera veramente importante, mancando anche di discipline usualmente visibili nel primo giorno della settimana.

Nei fatti, oltre alla Serie A calcistica (e ancor più alla Serie C), il solo vero evento di riferimento del giorno è rappresentato dal posticipo del lunedì tra Monza e Milano per la Superlega di volley.

Nella notte, poi, spazio agli States con NBA e NFL. In particolare, la lega professionistica del basket metterà insieme le fasi finali del primo e storico In-Season Tournament, voluto da Adam Silver in maniera forte per dare un senso a certa parte della stagione regolare.

Sarà comunque necessario attendere altre giornate per avere più sport di quello che c’è in queste 24 ore insolitamente poco ricche. Di seguito l’intera programmazione della giornata.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 4 dicembre

14:30 Calcio, Primavera: Bologna-Monza – Diretta tv su Sportitalia

20:30 Calcio, Premier League: Wolverhampton-Burnley – Diretta tv su Sky Sport Arena (205) e Sky Sport 251, streaming su SkyGo e Now

20:45 Calcio, Serie A: Torino-Atalanta – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 251, streaming su SkyGo, Now e DAZN

20:45 Calcio, Serie C: Potenza-Taranto – Diretta tv su Sky Sport 252, streaming su SkyGo

20:45 Calcio, Serie C: Casertana-Foggia – Diretta tv su Sky Sport 252, streaming su SkyGo

20:45 Calcio, Serie C: Latina-Sorrento – Diretta tv su Sky Sport 252, streaming su SkyGo

20:45 Calcio, Serie C: Monopoli-Giugliano – Diretta tv su Sky Sport 252, streaming su SkyGo

21:00 Calcio, Liga: Celta-Cadice – Diretta streaming su DAZN

21:15 Calcio, Premier League: Luton-Arsenal – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 251, streaming su SkyGo, Now e DAZN

21:15 Calcio, Campionato portoghese: Sporting-Gil Vicente – DAZN

20:00 Volley, Monza-Milano (Superlega, 8a giornata) – Diretta streaming su volleyballworld.tv

1:30 NBA Quarti di finale In-Season Tournament, Indiana Pacers-Boston Celtics – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport NBA (209), streaming su SkyGo e Now

2:15 NFL, Cincinnati Bengals-Jacksonville Jaguars – Diretta streaming su DAZN

4:00 NBA Quarti di finale In-Season Tournament, Sacramento Kings-New Orleans Pelicans – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport NBA (209), streaming su SkyGo e Now

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE DI OA SPORT

15:00 Campionati Italiani Individuali di Scacchi 2023 Assoluto, Femminile, Under 20 su sport2u.tv

19:05 Sport2day Speciale Formula Uno con Beatrice Frangione e Luca Preti su sport2u.tv

20:20 Sail2u con Gabriele Bruni (tecnico federale e commentatore tv). Conduce: Stefano Vegliani su sport2u.tv

