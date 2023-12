Sollevamento pesi, le entry list provvisorie degli Europei 2024: Italia con 15 atleti, tappa cruciale verso Parigi

La stagione agonistica 2023 si è ormai conclusa, ma non manca poi così tanto al primo grande appuntamento dell’anno prossimo per la Nazionale italiana di sollevamento pesi. Dal 12 al 20 febbraio si terranno infatti a Sofia i Campionati Europei Senior 2024, penultima tappa del percorso di qualificazione olimpica verso i Giochi di Parigi.

Un’occasione da non perdere per chi vuole consolidare la propria posizione e per chi deve mettere nel mirino la top10 dei vari ranking a cinque cerchi. Nel frattempo l’EWF ha già pubblicato l’elenco completo provvisorio dei partecipanti alla rassegna continentale, che verrà poi reso definitivo dopo il 12 gennaio in base alle scelte dei Paesi impegnati.

Ad oggi l’Italia ha iscritto all’evento ben 15 atleti (7 donne e 8 uomini), tra cui ovviamente tutti i big in lizza per il pass olimpico. In campo maschile figurano nella lista Sergio Massidda (non nei suoi -61 kg ma nella categoria superiore, i -67), Mirko Zanni (73 kg), il campione del mondo in carica Oscar Reyes Martinez (81), Salvatore Esposito (81), Fabio e Nino Pizzolato (89), Cristiano Giuseppe Ficco e Simone Karol Abati (96).

Al femminile troviamo invece Giulia Imperio (49 kg), Celine Ludovica Delia (55), Lucrezia Magistris e Greta De Riso (59), Martina Chiacchio (64), Giulia Miserendino (71) e Genna Toko Kegne (76). Di seguito è possibile consultare le entry list provvisorie di tutte le categorie di peso agli Europei di pesistica olimpica 2024.

CLICCA QUI PER LE ENTRY LIST PRELIMINARI DEGLI EUROPEI DI SOLLEVAMENTO PESI 2024

Foto: FIPE