Slittino, la prima parte di stagione si chiude con un lungo duello Austria-Germania, l’Italia vuole risalire

Dopo aver messo in archivio solamente i primi due fine settimana di gare, la Coppa del Mondo di slittino 2023-2024 si prende una lunga pausa. Le vacanze natalizie, infatti, si concluderanno solamente nel weekend del 6-7 gennaio, con la tappa di Winterberg (Germania) che aprirà l’intensissima seconda fase della stagione con 7 tappe ed i Campionati Mondiali da vivere senza soluzioni di continuità. Per il momento abbiamo assistito alle due tappe della trasferta nordamericana, ovvero Lake Placid (Stati Uniti) e Whistler (Canada) che si possono riassumere con un derby Germania-Austria per le Sfere di Cristallo.

Nel singolo femminile, per esempio, al comando troviamo la tedesca Julia Taubitz con 285 punti (successi nella sprint di Lake Placid ed a Whistler) e già +70 sull’austriaca Madeleine Egle. Stesso discorso nel singolo maschile. Davanti a tutti, dopo un percorso netto, il tedesco Max Langenhan con 300 punti e +70 sull’austriaco Jonas Mueller. Terza posizione per un altro austriaco, Nico Gleirscher con 200 punti. Si colloca in quinta posizione il campione in carica, il nostro Dominik Fischnaller. L’altoatesino non ha ancora trovato il grande risultato in questa annata. Il ritorno in Europa potrebbe dare una mano allo slittinista che, per ora, viaggia con 161 punti in classifica generale.

Nel doppio femminile, è ancora Austria-Germania. Al comando della graduatoria, infatti, troviamo il duo composto da Selina Egle e Lara Michaela Kipp con 255 punti e 15 lunghezze di margine sul due teutonico Dajana Eitberger-Saskia Schimer. Terza posizione per un’altra coppia tedesca: Jessica Degenhardt e Cheyenne Rosenthal, mentre le azzurre Andrea Voetter e Marion Oberhofer sono al quinto posto con 200 punti. Equilibrio assoluto, come si può vedere.

Chiudiamo con il doppio femminile, è l’ennesima sfida Austria-Germania. Con tre secondi posti su tre gare, svettano nella classifica generale gli austriaci Thomas Steu e Wolfgang Kindl, con 255 punti e +30 sui formidabili teutonici Tobias Wendl e Tobias Arlt, mentre sono terzi i lettoni Martins Bots e Roberts Plume. I primi azzurri? Bisogna scendere fino all’ottava piazza con Ivan Nagler e Fabian Malleier con 129 punti, mentre sono noni Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner con 121.

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Slitte su OA Sport...