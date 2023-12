Skicross, i convocati dell’Italia per la seconda tappa di Coppa del Mondo: assente Galli, c’è Deromedis

In attesa di disputare nei prossimi giorni a Val Thorens la prima tappa della stagione, il direttore tecnico azzurro Bartolomeo Pala ha già diramato le convocazioni per il secondo appuntamento della Coppa del Mondo 2023-2024 di skicross, specialità dello sci freestyle.

Saranno 6 gli atleti italiani impegnati in Svizzera da lunedì 11 a martedì 12 dicembre per la gara in notturna di Arosa: Simone Deromedis, Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech, Davide Cazzaniga e Yanick Gunsch. Rispetto alla competizione inaugurale del massimo circuito invernale, c’è da segnalare l’assenza al femminile di Jole Galli.

CONVOCATI ITALIA COPPA DEL MONDO SKICROSS AROSA

Simone Deromedis

Federico Tomasoni

Edoardo Zorzi

Dominik Zuech

Davide Cazzaniga

Yanick Gunsch

Foto: FISI/Pentaphoto