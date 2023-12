Sinner Days su Sky Sport: 48 ore di programmazione dedicate al tennista per rivivere le imprese del 2023

Jannik Sinner è stato uno dei grandi protagonisti della stagione per lo sport italiano: numero 4 al mondo, finalista alle ATP Finals, semifinalista a Wimbledon, trascinatore dell’Italia in Coppa Davis. Sky Sport dedica due giornate speciali al tennista altoatesino. Martedì 26 e venerdì 29 dicembre saranno “Sinner Days” su Sky Sport Tennis, con ben 48 ore di programmazione dedicate al campione azzurro.

Sarà possibile rivivere tutta la sua fantastica stagione nello speciale “Un anno di Sinner”, con i migliori highlights del 2023, il film della vittoria in Coppa Davis (“Davis, l’impresa azzurra”) e quello delle Finals 2023 (“The insider: Sinner alle Finals”). Saranno riproposte anche le grandi interviste esclusive della stagione (“Jannik oltre il tennis, un anno dopo”) e quella dedicata all’allenatore, Simone Vagnozzi (“Io e Jannik, storia di un coach”). Inoltre, in onda anche le versioni integrali delle partite più belle della stagione, tra le quali la grande semifinale di Miami vinta contro Carlos Alcaraz, e l’epica vittoria in Davis contro Novak Djokovic, con i tre match point annullati prima del trionfo.

Su Sky Sport Tennis, dunque, si chiude l’anno all’insegna di Sinner, in attesa della nuova stagione agonistica che scatterà il 28 dicembre con la United Cup. A seguire i tornei di avvicinamento agli Australian Open, primo Slam dell’annata agonistica che scatterà il 14 gennaio. Su Sky verranno trasmessi 80 tornei tra ATP e WTA, con più di 4.000 partite di tennis.

Foto: Lapresse

