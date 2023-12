Sci freestyle, Miro Tabanelli in finale nel Big Air a Copper Mountain: punteggio sontuoso. Eliminata la sorella Flora

A Copper Mountain (USA) si sono disputate le qualificazioni della tappa di Coppa del Mondo di Big Air, disciplina dello sci freestyle. Miro Tabanelli è riuscito a staccare il biglietto per la finale, firmando il miglior punteggio nella propria batteria. Il 19enne si è spinto fino a 94.75 punti, dopo aver sfiorato il primo podio in carriera (quarto posto a Pechino nell’ultima uscita). L’azzurro ha preceduto un fuoriclasse assoluto come lo svizzero Andri Ragettli (92.25), ma anche il padrone di caso Troy Podmilsak (90.50), il neozelandese Luca Harrington (89.75) e il canadese Max Moffatt (89.00).

Dall’altra batteria, invece, sono stati promossi il norvegese Birk Ruud (95.00 punti per il favorito della vigilia), gli statunitensi Mac Forehand (92.00) e Alexander Hall (90.50), l’austriaco Matej Svancer (89.25) e il francese Timothe Sivignon (88.25). Eliminato l’altro italiano Renè Monteleone, 43mo con 40.75.

Niente da fare per Flora Tabanelli. La sorella minore di Miro è infatti la prima delle escluse dalla finale femminile: nono posto con 69.00 punti, ne sarebbero serviti dieci in più per accedere all’atto conclusivo. Si contenderanno la vittoria e il podio otto atlete: la svizzera Mathilde Gremaud (92.00), la britannica Kirsty Muir (91.50), la francese Tess Ledeux (90.00), la norvegese Sandra Eie (89.00), la svizzera Giulia Tanno (88.50), la statunitense Rell Harwood (87.75), l’australiana Daisy Thomas (81.75), la neozelandese Ruby Star Andrews (79.00). Le finali sono in programma sabato 16 dicembre.

Foto: FISI/Pentaphoto