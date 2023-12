Sci alpino: Vinatzer e l’Italia sognano nell’imprevedibile slalom di Madonna di Campiglio.

Il trittico italiano della Coppa del Mondo maschile di sci alpino si chiude a Madonna di Campiglio. Dopo la velocità in Val Gardena, i giganti dell’Alta Badia, ora è tempo dello slalom in notturna sulla mitica 3Tre. L’ultima gara prima del Natale, una grandissima ed emozionante classica del Circo Bianco, un appuntamento attesissimo dagli specialisti dei rapid gates.

Come sempre in slalom può succedere di tutto e il lotto dei favoriti è veramente ampissimo. In stagione finora si è svolto solo uno slalom e in quel di Gurgl è stata l’Austria a dominare con una clamorosa tripletta composta da Manuel Feller (sicuramente tra i favoriti questa sera), Marco Schwarz e Michael Matt. Quella di stasera rappresenta anche una grande occasione proprio per Schwarz per provare il sorpasso in vetta alla classifica generale nei confronti di Marco Odermatt. Con una vittoria l’austriaco si porterebbe al primo posto, passando il Natale in vetta, aspettando poi gli ultimi appuntamenti del 2023 a Bormio.

Guardando ai precedenti ci sono in partenza due grandi specialisti della 3Tre: Henrik Kristoffersen e Daniel Yule, entrambi con tre successi all’attivo. Il norvegese vuole riscattare la deludente doppia gara in Alta Badia, mentre lo svizzero sa esaltarsi su questa pista come nessun altro e ha già preceduto lo stesso Kristoffersen in due delle volte in cui ha trionfato.

Non si può assolutamente dimenticare il francese Clement Noel e nemmeno il tedesco Linus Strasser (terzo lo scorso anno) o gli svizzeri Loic Meillard e Ramon Zenhaeusern. Attenzione poi ai due rampanti norvegesi Atle Lie McGrath ed Alexander Steen Olsen, che possono assolutamente far saltare il banco.

Ovviamente c’è grande attesa in casa Italia, ma il successo di un azzurro manca addirittura dal 2005. I fari sono soprattutto puntati su Alex Vinatzer, che vanta un podio (terzo) nel 2020. L’altoatesino vuole tornare ad essere protagonista proprio a Madonna di Campiglio e cercherà di rompere un tabù che dura veramente da troppo tempo.

FOTO: LaPresse

