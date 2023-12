Sci alpino, sulla Saslong è tempo di superG. Kilde sfida Odermatt, gli italiani vogliono spezzare il tabù

Dopo la prima discesa disputata ieri, si entra ufficialmente nel vivo della tre-giorni della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023-2024 che si sta disputando nella splendida cornice della Val Gardena. Oggi, infatti, a partire dalle ore 11.45 sarà la volta dell’attesissimo superG, che anticiperà la seconda discesa di domani.

Lo scenario sarà quello della splendida pista della Saslong e la speranza è che la gara possa disputarsi senza problemi legati al meteo, dato che in questo primo scorcio di stagione le cancellazioni sono state davvero all’ordine del giorno. Il superG odierno sarà il primo della stagione (dopo quello annullato a Beaver Creek) e ci darà modo di capire quale sarà il primo leader di specialità.

Un anno fa, nemmeno a dirlo, il superG assomigliò molto ad un dominio di Marco Odermatt che vinse 4 gare di questa specialità e la Coppa. Il suo primo rivale, come sempre, sarà Aleksander Aamodt Kilde che, sulla Saslong, si è sempre distinto. Ieri in discesa il primo capitolo sembrava essere stato vinto per pochissimi centesimi proprio dal norvegese, ma Bryce Bennett ha sorpreso tutti. Gli altri rivali? Ovviamente Vincent Kriechmayr, Andreas Sander e diversi outsider pronti ad inserirsi come accade in ogni gara di velocità che si rispetti.

Sul fronte azzurro, invece, cosa dovremo attenderci? Negli ultimi anni la pista altoatesina non ha regalato grandi soddisfazioni agli atleti di casa. L’ultima vittoria in discesa è del 2001 con Ghedina, mentre in superG è datata 2008 con Heel. In questa specialità l’ultimo podio è di Innerhofer nel 2018, mentre Paris riuscì a centrare un secondo posto nel 2014. La pattuglia azzurra vuole invertire il trend e festeggiare sulla Saslong. Sarà la volta buona?

Foto: LaPresse