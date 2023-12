Sci alpino, risultati e classifica prima manche gigante Tremblant 2023: Vlhova precede Shiffrin, Bassino e Brignone inseguono

Petra Vlhova ha firmato il miglior tempo nella prima manche del gigante di Tremblant, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. La slovacca, scesa con il pettorale numero sei, si è distinta soprattutto nell’ultimo settore dopo una partenza poco brillante e stampato un rilevante 1:06.46, portandosi così al comando della graduatoria.

La statunitense Mikaela Shiffrin la tallona ad appena cinque centesimi di distacco e sembra profilarsi uno splendido duello per la vittoria in occasione della seconda manche. Il terzo incomodo per il successo sarà la svizzera Lara Gut, leader della classifica di specialità e terza con un ritardo di 29 centesimi.

Marta Bassino occupa il quarto posto, ma con un ritardo di 95 centesimi. La piemontese cercherà di rimontare nel secondo atto, ma non sarà semplice considerando il distacco da chi la precede. Federica Brignone non è riuscita a replicarsi dopo la spettacolare vittoria di ieri e insegue dal sesto posto con un ritardo di 1.22, preceduta anche dalla croata Zrinka Ljutic inseritasi con il pettorale numero cinque.

Sofia Goggia continua a tenere botta in quella che non è la sua specialità prediletta ed è decima a 1.40 alle spalle delle norvegesi Mina Fuerst Holtmann e Thea Stjernesund e della svedese Sara Hector. Di seguito l’ordine d’arrivo, la classifica e i risultati della prima manche del gigante femminile di Tremblant valido per la Coppa del Mondo di sci alpino.

CLASSIFICA PRIMA MANCHE GIGANTE FEMMINILE TREMBLANT

1 6 6 VLHOVA Petra SVK 1:06.46 16.00 (11) 13.68 (2) 16.74 (3) 20.04 (1) 2 4 4 SHIFFRIN Mikaela USA 1:06.51 +0.05 -0.35 (1) +0.31 (8) -0.05 (2) +0.14 (2) 3 1 1 GUT-BEHRAMI Lara SUI 1:06.75 +0.29 -0.16 (4) +0.25 (6) -0.30 (1) +0.50 (10) 4 5 5 BASSINO Marta ITA 1:07.41 +0.95 -0.30 (3) -0.08 (1) +0.65 (25) +0.68 (19) 5 23 23 LJUTIC Zrinka CRO 1:07.47 +1.01 -0.10 (6) +0.56 (21) +0.32 (6) +0.23 (4) 6 3 3 BRIGNONE Federica ITA 1:07.68 +1.22 -0.11 (5) +0.31 (8) +0.66 (26) +0.36 (7) 7 14 14 HOLTMANN Mina Fuerst NOR 1:07.74 +1.28 +0.08 (17) +0.44 (13) +0.62 (23) +0.14 (2) 7 11 11 STJERNESUND Thea Louise NOR 1:07.74 +1.28 -0.02 (10) +0.42 (10) +0.48 (15) +0.40 (9) 9 7 7 HECTOR Sara SWE 1:07.84 +1.38 +0.03 (13) +0.46 (16) +0.11 (4) +0.78 (23) 10 17 17 GOGGIA Sofia ITA 1:07.86 +1.40 +0.25 (28) +0.43 (11) +0.36 (9) +0.36 (7) 11 2 2 GRENIER Valerie CAN 1:07.99 +1.53 -0.31 (2) +0.06 (4) +0.96 (42) +0.82 (25) 12 13 13 GRITSCH Franziska AUT 1:08.01 +1.55 +0.36 (35) +0.43 (11) +0.42 (12) +0.34 (6) 13 29 29 DIREZ Clara FRA 1:08.02 +1.56 +0.27 (32) +0.29 (7) +0.34 (8) +0.66 (17) 14 18 18 GISIN Michelle SUI 1:08.07 +1.61 +0.06 (15) +0.66 (30) +0.63 (24) +0.26 (5) 15 19 19 LIENSBERGER Katharina AUT 1:08.24 +1.78 +0.22 (25) +0.44 (13) +0.54 (18) +0.58 (13) 16 21 21 BRUNNER Stephanie AUT 1:08.27 +1.81 -0.06 (8) +0.78 (41) +0.20 (5) +0.89 (29) 17 37 37 HURT A J USA 1:08.32 +1.86 +0.19 (21) +0.59 (24) +0.32 (6) +0.76 (22) 18 15 15 MOWINCKEL Ragnhild NOR 1:08.44 +1.98 +0.10 (18) +0.63 (26) +0.61 (22) +0.64 (14) 19 58 58 LYSDAHL Kristin NOR 1:08.46 +2.00 +0.23 (26) +0.45 (15) +0.60 (21) +0.72 (21) 20 10 10 BUCIK Ana SLO 1:08.51 +2.05 +0.19 (21) +0.47 (17) +0.74 (32) +0.65 (16) 21 41 41 MELESI Roberta ITA 1:08.55 +2.09 +0.47 (40) +0.56 (21) +0.42 (12) +0.64 (14) 22 25 25 KAPPAURER Elisabeth AUT 1:08.69 +2.23 -0.08 (7) +0.63 (26) +0.77 (34) +0.91 (30) 23 35 35 GRAY Cassidy CAN 1:08.79 +2.33 +0.14 (19) +0.76 (39) +0.77 (34) +0.66 (17) 24 51 51 AICHER Emma GER 1:08.82 +2.36 +0.42 (36) +0.69 (32) +0.39 (11) +0.86 (26) 24 44 44 LUCZAK Magdalena POL 1:08.82 +2.36 +0.47 (40) +0.91 (49) +0.42 (12) +0.56 (12) 26 8 8 MOLTZAN Paula USA 1:08.94 +2.48 +0.34 (33) +0.53 (19) +0.91 (41) +0.70 (20) 27 38 38 JELINKOVA Adriana CZE 1:09.00 +2.54 +0.34 (33) +0.88 (45) +0.53 (17) +0.79 (24) 28 36 36 PLATINO Elisa ITA 1:09.02 +2.56 +0.26 (30) +0.59 (24) +0.38 (10) +1.33 (41) 29 43 43 PYKALAINEN Erika FIN 1:09.03 +2.57 +0.69 (51) +0.56 (21) +0.80 (36) +0.52 (11) 29 33 33 LOEVBLOM Hilma SWE 1:09.03 +2.57 +0.19 (21) +0.50 (18) +0.58 (20) +1.30 (39) 31 16 16 HOLDENER Wendy SUI 1:09.11 +2.65 +0.06 (15) +0.71 (34) +0.82 (37) +1.06 (34) 32 20 20 HAASER Ricarda AUT 1:09.39 +2.93 +0.21 (24) +1.01 (53) +0.73 (31) +0.98 (32) 33 27 27 ALPHAND Estelle SWE 1:09.41 +2.95 +0.18 (20) +0.65 (29) +0.88 (40) +1.24 (38) 34 45 45 HAERRI Vivianne SUI 1:09.50 +3.04 +0.54 (46) +0.87 (43) +0.72 (30) +0.91 (30) 35 30 30 RAST Camille SUI 1:09.56 +3.10 +0.59 (49) +0.67 (31) +0.98 (43) +0.86 (26) 36 42 42 DVORNIK Neja SLO 1:09.62 +3.16 +0.52 (44) +0.94 (50) +0.67 (27) +1.03 (33) 37 54 54 MOERZINGER Elisa AUT 1:09.70 +3.24 +0.49 (43) +0.75 (36) +0.67 (27) +1.33 (41) 38 28 28 WILD Simone SUI 1:09.75 +3.29 +0.04 (14) +0.77 (40) +1.08 (45) +1.40 (44) 39 49 49 HUBER Katharina AUT 1:09.79 +3.33 +0.25 (28) +0.90 (47) +0.86 (39) +1.32 (40) 40 55 55 NYBERG Lisa SWE 1:09.87 +3.41 +0.54 (46) +0.69 (32) +0.55 (19) +1.63 (49) 41 40 40 ESCANE Doriane FRA 1:10.02 +3.56 +0.42 (36) +1.05 (54) +0.68 (29) +1.41 (45) 42 48 48 TRUPPE Katharina AUT 1:10.07 +3.61 +0.47 (40) +0.87 (43) +1.39 (51) +0.88 (28) 43 34 34 MEILLARD Melanie SUI 1:10.12 +3.66 +0.68 (50) +0.75 (36) +0.84 (38) +1.39 (43) 44 32 32 ZENERE Asja ITA 1:10.23 +3.77 +0.52 (44) +1.15 (55) +1.01 (44) +1.09 (35) 45 46 46 SOLA Beatrice ITA 1:10.55 +4.09 +0.75 (53) +0.72 (35) +1.18 (49) +1.44 (46) 46 50 50 SLOKAR Andreja SLO 1:10.75 +4.29 +0.44 (38) +0.97 (52) +1.14 (47) +1.74 (51) 47 26 26 COLTURI Lara ALB 1:10.86 +4.40 +0.85 (55) +1.19 (57) +1.18 (49) +1.18 (36) 48 53 53 GROB Stefanie SUI 1:10.99 +4.53 +0.89 (58) +1.17 (56) +0.76 (33) +1.71 (50) 49 61 61 POPOVIC Leona CRO 1:11.01 +4.55 +0.97 (60) +0.88 (45) +1.17 (48) +1.53 (48) 50 57 57 CLEMENT Justine CAN 1:11.28 +4.82 +0.85 (55) +0.90 (47) +1.59 (53) +1.48 (47) 51 60 60 PIROVANO Laura ITA 1:11.47 +5.01 +0.86 (57) +1.19 (57) +1.09 (46) +1.87 (52) 52 56 56 DERKS Kiara NED 1:11.60 +5.14 +0.94 (59) +1.27 (60) +1.70 (54) +1.23 (37) 53 59 59 LAMONTAGNE Justine CAN 1:12.03 +5.57 +0.76 (54) +1.19 (57) +1.55 (52) +2.07 (53) 9 9 GASIENICA-DANIEL Maryna POL DNF (11) +0.53 (19) 12 12 ROBINSON Alice NZL DNF +0.23 (26) +0.01 (3) 22 22 SCHEIB Julia AUT DNF -0.06 (8) +0.13 (5) 31 31 RICHARDSON Britt CAN DNF +0.26 (30) +0.64 (28) +0.49 (16) 39 39 HEIDER Michaela AUT DNF +0.73 (52) +0.85 (42) 47 47 BOCOCK Elisabeth USA DNF +0.45 (39) +0.75 (36) +2.75 (55) 52 52 BENNETT Sarah CAN DNF +0.56 (48) +0.94 (50) 24 24 ELLENBERGER Andrea SUI DNS

Foto: Lapresse