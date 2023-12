Sci alpino, i precedenti di Federica Brignone in Val d’Isere: un solo podio dal 2009

La Coppa del Mondo femminile di sci alpino si sposta in Francia per una due giorni nuovamente dedicata alla velocità. Si spera che il meteo possa essere clemente in Val d’Isere e che la discesa ed il superG in programma vengano entrambi completati regolarmente. In casa Italia c’è grande attesa dopo le ottime prestazioni delle ultime settimane, che hanno visto una Federica Brignone decisamente protagonista.

La valdostana arriva in Francia in seconda posizione nella classifica generale di Coppa del Mondo e con tante ambizioni di continuare il momento positivo. Brignone ha centrato una fantastica doppietta a Tremblant in gigante e poi è salita nuovamente sul podio in discesa a St. Moritz, mancandolo invece il giorno prima in superG (è stata quinta) solo per un errore nella parte finale.

Val d’Isere, però, non è una delle località maggiormente preferite dall’italiana. Infatti Federica vanta solamente un podio sulle nevi transalpine, ottenuto in superG nel 2020. In quella circostanza Brignone chiuse al terzo posto in una gara vinta dalla ceca Ester Ledecka davanti a Corinne Suter. Al quarto posto poi si classificò Marta Bassino.

Questo è il miglior risulto di Brignone in Val d’Isere, dove addirittura ha fatto il suo esordio in superG nel 2009. Ci sono stati poi due quarti posti: il primo è datato 2013 ed è in gigante (dietro Weirather, Gut-Behrami e Pietilae-Holmner), mentre il secondo nel 2021 in un superG con un podio azzurrissimo, visto che aveva vinto Sofia Goggia davanti a Ragnhild Mowinckel ed Elena Curtoni, con quest’ultima a beffare Federica per un solo centesimo.

L’obiettivo in questo fine settimana è di provare a centrare la prima vittoria in Val d’Isere e la valdostana ha messo nel mirino soprattutto il superG di domenica. Brignone, però, ha dimostrato di andare forte anche in discesa e quindi anche sabato può dire la sua. Fare bene questo fine settimana sarebbe un ulteriore segnale in chiave classifica generale, dove la lotta per diventare l’anti Shiffrin è apertissima.

