Sci alpino, Doriane Escane vince lo slalom di Coppa Europa della Valle Aurina. 4a Lorenzi davanti a Gulli

Doriane Escane ha fatto suo il secondo slalom della Valle Aurina, valevole per la Coppa Europa di sci alpino femminile 2023-2024. Sulla pista altoatesina la francese ha centrato il successo con il tempo complessivo di 1:30.76 (prima manche in 45.51 e seconda in 45.25) precedendo per 26 centesimi la svizzera Nicole Good che, invece, aveva vinto la prima gara di ieri.

Completa il podio un’altra francese, Marion Chevrier a 29 centesimi, dopo aver chiuso al comando la prima manche. Quarta posizione per la prima delle azzurre, Lucrezia Lorenzi a 31 centesimi, quindi è quinta Anita Gulli a 35.

Sesta posizione per la svizzera Selina Egloff a 41 centesimi, settima per la britannica Charlie Guest a 42, ottava la svedese Moa Bostroem Mussener a 52, quindi nona un’altra azzurra, Emilia Mondinelli a 70 centesimi, mentre completa la top10 la svizzera Aline Hoepli a 1.17. Chiudono oltre la ventesima posizione Celina Haller a 2.59, Ambra Pomare a 3.07 e Annette Belfrond a 3.5.

Foto: LaPresse