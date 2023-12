Sci alpino, cancellato anche il superG di Beaver Creek. Cos’è successo: 0/3 sulla Birds of Prey

Il superG maschile di Beaver Creek è stato cancellato a causa del fortissimo vento che sta imperversando sulla località statunitense. Anche oggi gli atleti non si sono potuti presentare al cancelletto di partenza per ragioni legate al meteo, dopo che le fitte nevicate, la scarsa visibilità e le grandi folate avevano impedito il regolare svolgimento delle due discese libere tra venerdì e sabato.

La Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino non riesce a decollare, l’intero weekend sulla mitica pista Birds of Prey non si è potuto svolgere: uno 0 su 3 che fa malissimo agli atleti e agli appassionati, tra l’altro sommandosi alla doppia cancellazione delle discese di Zermatt/Cervinia e allo stop del gigante di Soelden nel corso della prima manche. Ormai le condizioni meteo si stanno rivelando sempre più avverse e gli organizzatori si trovano costretti ad annullare eventi in serie.

Ora la FIS dovrà cercare di recuperare queste gare veloci, ma non sarà facile trovare spazio in un calendario già molto ricco di appuntamenti. In Val Garderna si recupererà un evento di Zermatt/Cervinia, a Bormio si potrebbe recuperare una discesa di Beaver Creek subito dopo Natale, ma per il resto permangono i punti interrogativi.

Foto: Lapresse