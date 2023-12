Sci alpinismo, Campionati Italiani Valle Aurina 2023: assegnati i titoli nella vertical race

I primi titoli nazionali della stagione 2023-2024 dello sci alpinismo sono stati assegnati in Valle Aurina: i Campionati Italiani si sono aperti con la vertical race. Nella categoria senior successo tra le donne di Alba De Silvestro (Esercito) davanti a Noemi Junod e Corinna Ghirardi, mentre fra gli uomini affermazione di Michele Boscacci (Esercito), che precede Robert Antonioli e Federico Nicolini.

Nella categoria under 23 nella gara maschile affermazione di Matteo Sostizzo (Carabinieri) davanti a Pietro Festini Purlan ed Alex Rigo, mentre in quella femminile vittoria di Noemi Junod, che batte Silvia Berra e Katia Mascherona. Nella categoria under 20 tra gli uomini successo di Hermann Debertolis (Ski Alp Valdobbiadene), davanti a Leonardo Vincenzo Taufer ed Edoardo Mottini, mentre tra le donne ad imporsi è Clizia Vallet, che precede Anna Pedranzini e Letizia Maiolani.

Il titolo under 18 maschile va ad Enrico Pellegrini, davanti a Lorenzo Milesi e Luca Curioni, mentre il titolo di categoria femminile è di Melissa Bertolina, che supera Silvia Boscacci e Vanessa Marca. Per la categoria under 16 tra gli uomini il titolo va a Matteo Blangero, davanti a Gioele Migliorati e Niccolò Santoni, infine tra le donne successo di Teresa Schivalocchi su Veronica Bandiera e Giorgia Pollini.

