Salto con gli sci, le convocate dell’Italia per Garmisch-Partenkirchen: al via solamente Sieff e Lara Malsiner

Saranno solo due le atlete italiane impegnate nella terza tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di salto con gli sci, in programma sul trampolino grande HS142 di Garmisch-Partenkirchen nella giornata di sabato 30 dicembre e valevole anche come primo atto dell’inedito Two Nights Tour (in attesa della fondazione definitiva della versione femminile della Tournée dei 4 Trampolini).

La squadra azzurra impegnata domani sul cosiddetto “Neuen Große Olympiaschanze” sarà composta da Annika Sieff e Lara Malsiner, uniche saltatrici nostrane capaci di marcare punti in stagione nel circuito maggiore. Assente invece rispetto ai primi due appuntamento dell’inverno Jessica Malsiner, in grande difficoltà sin qui con quattro qualificazioni mancate su quattro tentativi.

L’impianto di Garmisch-Partenkirchen, in attesa di ospitare tra San Silvestro e Capodanno la seconda prova della Tournée maschile, sarà dunque teatro domani per la prima volta di un evento femminile con valenza di Coppa del Mondo. Il Bel Paese punta molto su Sieff, che mette nel mirino la top10 dopo le notevoli prestazioni evidenziate a Engelberg.

Foto: Lapresse

