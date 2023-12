Rafael Nadal annuncia il ritorno! Comunicato il torneo del rientro, con Roland Garros e Olimpiadi nel mirino

“Dopo un anno lontano dalle competizioni è arrivato il momento di tornare. Sarò a Brisbane nella prima settimana di gennaio. Ci vediamo lì“. Rafael Nadal ha annunciato con queste parole, diffuse attraverso un video emozionale pubblicato sui sui profili social, il proprio rientro all’attività agonistica. Il tennista spagnolo ha dunque scelto il torneo ATP 250 di Brisbane, in programma sul cemento della località australiana dal 31 dicembre al 7 dicembre, per tornare a giocare in maniera ufficiale.

Il 37enne, vincitore di 22 Slam in carriera e per cinque volte numero 1 al mondo a fine anno, si appresta così a iniziare l’ultima annata agonistica della propria carriera. Attualmente scivolato al 663mo posto del ranking ATP, il mancino di Manacor ha giocato per l’ultima volta il 18 gennaio 2023, quando perse in tre set contro lo statunitense Mackenzie McDonald agli Australian Open. Rafael Nadal dovrebbe tornare anche quest’anno sul cemento di Melbourne, dove si disputa il primo Slam della stagione.

I problemi fisici hanno attanagliato uno dei tennisti più forti di tutti i tempi, che sembra ora essersi lasciato alle spalle le criticità più importanti e che ha già messo nel mirino un grande obiettivo: vincere il Roland Garros per la quindicesima volta in carriera. L’altro sogno è quello di battagliare per la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, che si disputeranno proprio sull’amata terra rossa della capitale francese.

Foto: Lapresse