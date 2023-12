Oscar 2023, il premio OA Sport va a Joe LaSorsa: l’orgoglio di essere italiani nel mondo

Joe LaSorsa ha vinto l’ottava edizione del Premio OA Sport. Il giocatore di baseball è stato selezionato dalla nostra redazione al termine di un anno ricco di trionfi per lo sport italiano. La motivazione della scelta è la seguente: “Per l’orgoglio di essere italiani nel mondo e uno sconfinato attaccamento alla bandiera”.

Joe La Sorsa è stata uno dei grandi protagonisti del magico successo dell’Italia contro l’Olanda al World Baseball Classic. La nostra Nazionale era obbligata a vincere con almeno quattro punti di scarto (e subendone massimo cinque) se voleva qualificarsi ai quarti di finale di quello che è a tutti gli effetti il Mondiale per Nazioni del batti e corri.

Gli azzurri hanno concesso un punto agli oranje nel terzo inning, ma poi nel quarto hanno giganteggiato in lungo e in largo: sei punti in una sola frazione e si vola sul 6-1. La qualificazione alla fase a eliminazione diretta è diventata fattibile, ma i ragazzi del manager Mike Piazza sono andati in crisi nel sesto inning: l’Olanda ha infatti riempito le basi e non ha ancora eliminati.

Serve una magia. Joe La Sorsa è l’uomo della provvidenza: il lanciatore sale sul monte prendendo il posto di Andre Pallante e si scatena. Prima procura l’eliminazione di Didi Gregorius (su un popup) e poi confeziona due strike-out da fare girare la testa, surclassando Jonathan Schoop e Roger Bernardina. L’Italia si salva e Joe La Sorsa esplode in una sfrenata esultanza, prolungata, intensa, memorabile, già consegnata agli annali del baseball tricolore.

Si toglie il caschetto, inizia a saltare, si piega, ruggisce, si batte il petto. Per svariati secondi. Uno show smodato e ampiamente comprensibile, che è entrato nel cuore degli americani, gli amanti per eccellenza di questo sport. Addirittura il sito della MLB, nella sezione dedicata al World Baseball Classic, ha dedicato un articolo al nostro portacolori: “Comprensibilmente su di giri, La Sorsa si è prodigato in una delle esultanze più incredibili e prolungate di tutti i tempi. Non vediamo l’ora di vedere cosa avrà in serbo per la prossima occasione“.

Un autentico paisà, innamorato dell’Italia e capace di rappresentarla ai massimi livelli con audacia, grinta, passione, orgoglio e attaccamento alla bandiera. Un esempio che merita l’onore del premio OA Sport succedendo nell’albo d’oro ai paladini Amos Mosaner e Stefania Constantini.

ALBO D’ORO PREMIO OA SPORT

2016 – Giovanni Pellielo (Italia, tiro a volo)

2017 – Federico Pellegrino (Italia, sci di fondo)

2018 – Marco Lodadio (Italia, ginnastica artistica)

2019 – Sinisa Mihajlovic (Serbia, calcio)

2020 – Mike Tyson (USA, boxe)

2021 – Vanessa Ferrari (Italia, ginnastica artistica)

2022 – Amos Mosaner e Stefania Constantini (Italia, curling)

2023 – Joe LaSorsa (Italia, baseball)

Foto: FIBS

