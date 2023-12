Nuoto, le azzurre della 4x50 sl dopo l'argento: "Felici di aver aperto bene il Campionato"

Arriva la prima medaglia ai Campionati Europei 2023 di nuoto, specialità vasca corta. Nella 4×50 stile libero femminile l’Italia ha infatti conquistato un’ottima medaglia d’argento. Un buon risultato per il quartetto composto da Di Pietro, Cocconcelli, Tarantino e Curtis che, in zona mista, si è detto soddisfatto di aver aperto la rassegna continentale in modo positivo.

In fase di commento a caldo, la più critica è stata di Pietro: “Cercavamo una medaglia, sono contenta del risultato, molto meno della mia frazione”. Soddisfazione poi per Cocconcelli: “Sono molto contenta della medaglia e felice di avere aperto bene il Campionato“.

Più telegrafica invece Tarantino, la quale ha semplicemente ribadito come sia stato “Raggiunto l’obiettivo minimo“. Sprizza felicità invece Curtis che, dopo aver raggiunto la Finale nella prova individuale, ha ottenuto la prima medaglia di peso della sua carriera grazie proprio al suo fondamentale contributo: “Non so cosa dire, so solo che sono felicissima!”

Foto: LaPresse