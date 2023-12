Nuoto, Europei vasca corta 2023: le iscrizioni gara individuali degli italiani. Tutte le distanze e specialità degli azzurri

Giornata di vigilia in vista delle prime competizioni in programma ai Campionati Europei di nuoto in vasca corta 2023, che si terranno all’Aquatics Complex di Otopeni dal 5 all’11 dicembre. La spedizione azzurra in Romania è composta da 30 atleti, dopo il forfait in extremis di Lisa Angiolini che si è aggiunto a quelli già annunciati di Sara Franceschi (per infortunio) e di Gregorio Paltrinieri (per una scelta di programmazione).

“Neanche il tempo di respirare che dagli Assoluti di Riccione in vasca lunga si passa agli Europei in vasca corta di Otopeni. E’ l’appuntamento che a tutti gli effetti chiude il 2023: ci presentiamo con la voglia di far bene, sarà difficile ripetere i numeri di Kazan, seppur con una nazionale ridotta di qualche unità, perché abbiamo dovuto chiudere le iscrizioni un po’ prima rispetto al solito“, le parole di Cesare Butini in vista della rassegna continentale.

“Sono convinto, comunque, che anche ad Otopeni faremo bene e ci divertiremo: in genere è più facile passare dalla vasca lunga a quella corta, che viceversa. Mi aspetto risposte dai giovani che per la prima volta si presentano a un appuntamento internazionale di questo livello“, ha aggiunto il direttore tecnico della Nazionale verso gli Europei in vasca da 25 metri.

Nel corso della riunione tecnica andata in scena ieri, Butini ha inoltre formalizzato le rinunce di Giovanni Izzo ai 100 misti, di Jasmine Nocentini ai 100 rana (ma sarà sostituita da Anita Bottazzo) e di Thomas Ceccon a 100 dorso, 50 e 100 farfalla come programmato subito dopo gli Assoluti di Riccione. Un elenco che potrebbe allungarsi nei prossimi giorni in base alle esigenze delle staffette e alla condizione fisica di alcuni atleti.

Di seguito la lista provvisoria delle iscrizioni gara individuali di tutti gli italiani agli Europei di nuoto in vasca corta 2023:

LISTA ISCRIZIONI GARE INDIVIDUALI

Silvia Di Pietro 50 stile libero e 50 farfalla

Margherita Panziera 50, 100 e 200 dorso

Jasmine Nocentini 50 stile libero, 50 rana e 100 misti

Chiara Tarantino 50 e 100 stile libero

Costanza Cocconcelli 100 stile libero, 50 dorso, 50 farfalla, 100 e 200 misti

Simona Quadarella 400, 800 e 1500 stile libero

Francesca Fangio 200 rana

Giulia D’Innocenzo 200 stile libero, 50 e 100 farfalla

Anita Bottazzo 50 e 100 rana, 100 misti

Sara Curtis 50 e 100 stile libero, 100 misti

Alessia Polieri 100 e 200 farfalla, 400 misti

Martina Carraro 50, 100 e 200 rana

Sofia Morini 100 e 200 stile libero

Benedetta Pilato 50 e 100 rana

Matteo Rivolta 50 dorso, 50 e 100 farfalla

Giovanni Izzo 50 stile libero

Marco De Tullio 200 e 400 stile libero

Nicolò Martinenghi 50, 100 e 200 rana

Leonardo Deplano 50 e 100 stile libero

Simone Cerasuolo 50 e 100 rana

Christian Ferraro 50, 100 e 200 rana

Lorenzo Zazzeri 50 e 100 stile libero

Federico Poggio 50 e 100 rana

Matteo Ciampi 200, 400 e 800 stile libero

Alberto Razzetti 200 farfalla, 200 e 400 misti

Thomas Ceccon 100 e 200 misti

Michele Busa 50 e 100 farfalla

Luca De Tullio 400, 800 e 1500 stile libero

Lorenzo Mora 50, 100 e 200 dorso

Alessandro Miressi 50 e 100 stile libero

Foto: Lapresse