Nicolò Martinenghi vince agli Europei: "Primo titolo in un 50. Molti errori, poi la tensione del Var..."

Nicolò Martinenghi ha conquistato la medaglia d’oro sui 50 rana agli Europei 2023 di nuoto in vasca corta. L’azzurro ha disputato una gara di assoluto spessore nelle acque di Otopeni (Romania) ed è riuscito a primeggiare con il tempo di 25.66, precedendo l’altro azzurro Simone Cerasuolo (25.83) per una splendida doppietta tricolore davanti al turco Emre Sakci (25.90). Il 24enne ha rimpinguato il proprio palmares, in cui spiccano soprattutto il bronzo sui 100 rana alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e l’oro ai Mondiali 2022.

Nicolò Martinenghi ha espresso tutta la propria soddisfazione ai microfoni della Rai: “Primo titolo in un 50, mi mancava (in vasca corta, nel 2022 vinse gli Europei in lunga a Roma, n.d.r.). Ho fatto molti errori, non ho gioito troppo per questo, poi con l’attesa del VAR c’è sempre un po’ di tensione“.

L’azzurro ha desiderato fare una dedica: “Sono contento, volevo dedicare questa medaglia a Matteo Rivolta, che questa mattina ha avuto un problema fisico non indifferente ed è dovuto tornare a casa, e a mio papà che se la merita tutto dopo un periodo un po’ così. Volevo anche fare i complimenti vivissimi a Cerasuolo, avrà uno splendido futuro“.

Foto: Lapresse