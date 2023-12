MotoGP, Jorge Martin piccato: “Meritavo di correre con la Ducati ufficiale”

Non le manda a dire Jorge Martin. Il vice-campione del mondo e grande protagonista del Mondiale di MotoGP 2023 con la Ducati Pramac, non ha particolarmente digerito la conferma nel team ufficiale di Enea Bastianini a suo discapito, accusando di aver meritato maggiormente i risultati rispetto al pilota riminese.

Queste le sue parole al quotidiano spagnolo AS: “Volevo entrare nel team ufficiale. Ho fatto pressione sul mio manager per avere questa possibilità. Ma non penso che vincere il Mondiale avrebbe fatto la differenza. Se Pecco fosse caduto a Valencia e io avessi vinto la gara e il titolo? Allora sarebbe andato bene? Ma che senso avrebbe avuto? Mi scoccia che quello che faccio non sia mai abbastanza. Non so che cosa devo dimostrare ancora“.

Martinator ha attaccato frontalmente Enea Bastianini: “Capisco che Bastianini abbia avuto un anno sfortunato, ma ha corso 14 o 15 gare e ne ha vinta una perché ha impostato la pressione della gomma anteriore a 1.2. Così facendo avrei vinto anche io!” il riferimento è evidentemente irregolarità sulla pressione degli pneumatici riscontrata dopo la vittoria di Sepang, segnalata solo con un warning.

Martin ha poi riformulato il concetto in maniera più morbida durante la Festa della Ducati all’Unipol Arena di Bologna: “Voglio andare in Ducati Factory, farò di tutto per meritarmi quel posto. E per vincere servirà battere anche Marc Marquez“. Sul duello con Bagnaia: “Ho perso il Mondiale nella prima parte, quando sono arrivato ad avere uno svantaggio di 65 punti da Pecco. Ma credo imparerò dagli errori“.

Foto: Lapresse