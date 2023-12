Gianmarco Tamberi verso le Olimpiadi: “Fare il portabandiera è sempre stato il mio sogno, sarebbe pazzesco”

Gianmarco Tamberi è la stella dell’atletica italiana e, ieri, la Gazzetta dello Sport a bordo di una nave da crociera Msc, a Napoli, lo ha premiato come atleta azzurro dell’anno viste le imprese arrivate in quel di Budapest con l’oro mondiale.

Come riportato dall’ANSA l’azzurro ha commentato così: “Il 2023 è stato un anno fantastico, sono riuscito a realizzare il mio sogno e ora mi aspetta l’anno più importante della mia carriera dopo Tokyo, provare a confermare la vittoria nel salto in alto mai riuscita a nessuno”.

Guardando al sogno a Cinque Cerchi e all’ipotesi di essere portabandiera: “Sarebbe pazzesco e ho i brividi all’idea, ho sempre sognato di poter fare da portabandiera, sarebbe un onore immenso, sono momenti che ricompensano persone come noi dell’atletica, anche rispetto ai calciatori che guadagnano di più, ma che però forse ci invidiano momenti come quello di portare la bandiera. Speriamo accada, non sono io a decidere, Malagò e la sua squadra prenderanno la decisione giusta”.

Annata intensissima perché oltre ai Giochi anche gli Europei in casa a Roma: “Tra diversi scenari la decisione è sempre complicata da prendere, ogni atleta vive la sua vita. Il mio obiettivo è l’Olimpiade: a Roma voglio essere in forma, certo, ma la priorità è dove rappresento l’Italia, le Olimpiadi, e se serve sono pronto a mettere da parte la voglia egoistica di essere protagonista a Roma. La mia concentrazione è al 100% su Parigi, per noi dell’atletica l’obiettivo è avere traguardi olimpici e dopo 5 medaglie a Tokyo siamo sotto i riflettori e non vogliamo deludere nessuno”.

Foto: Lapresse