Equitazione: Lorenzo De Luca chiude ai piedi del podio nella prova di salto a La Coruna. Vince Charles

La sesta tappa della FEI Jumping World Cup 2023-2024, tenutasi a La Coruna, è andata in archivio. Andiamo a vedere come sono andate le cose sul campo di gara iberico e come si è ridisegnata la classifica generale della manifestazione.

A imporsi, nel jump off a percorso netto, è stato il britannico Harry Charles che, in sella a Sherlock, ha fatto fermare il cronometro a 44.92 secondi precedendo, nell’ordine, l’austriaco Max Kühner (EIC Julius Cesar – 45.69) e lo spagnolo, padrone di casa, Armando Trapote (Tornado VS – 45.98).

Al quarto posto invece, a pochissimo dal podio, si è sistemato l’azzurro Lorenzo De Luca: bravo a passare il primo taglio, ma purtroppo incappato in 4 penalità, in sella a F One Usa, al jump off, chiuso col crono di 41.98. Emanuele Camilli, anch’egli capace di superare la prima fase di gara, si è invece piazzato in ottava piazza (Odense Odeveld – 8 penalità – 43.41), mentre Francesco Turturiello si è classificato 32esimo (Quite Balou).

Per effetto di questo successo, lo stesso Harry Charles balza in testa alla classifica generale della rassegna con 55 punti, tre in più del connazionale Ben Maher, oggi a secco.

Prossima tappa del circuito di salto prevista a Londra, nel fine settimana che va dal 13 al 17 dicembre.

Foto: Photo LiveMedia/Roberto Tommasini