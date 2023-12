Ciclocross, Mathieu Van der Poel e Tom Pidcock iniziano la stagione da Herentals

La stagione 2023-2024 di ciclocross entra nel vivo: dopo l’appuntamento in Val di Sole, nelle prossime tappe cominceranno ad entrare in gioco i big. Oggi arriverà il debutto stagionale a Herentals nel circuito X²O Badkamers Trofee per due grandi interpreti della disciplina.

Si tratta di Mathieu Van der Poel e Tom Pidcock. L’olandese inizia così la sua marcia di avvicinamento al Mondiale di Tabor (Repubblica Ceca), che è in programma a inizio febbraio e che il suo grande obiettivo di questa parte di anno.

Pidcock salterà invece il Mondiale, ma comincia a mettere chilometri e ostacoli nelle gambe, iniziando la sua stagione di ciclocross che conta al momento ben dieci prove nel calendario.

Campo di partecipazione di rilievo in quel di Herentals, con Michael Vanthorenhout, Eli Iserbyt, Lars van der Haar, Laurens Sweeck e Niels Vandeputte che sono stati grandi protagonisti fino a questo momento in Coppa del Mondo. Subito un bel test per il britannico della INEOS Grenadiers e per il vincitore dell’ultimo Mondiale di ciclismo su strada per mostrare a che punto è la loro condizione di forma.

