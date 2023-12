Ciclocross, belgi grandi favoriti in Val di Sole, Gioele Bertolini guida la banda italiana

Dopo Dublino e Flamanville, la Coppa del Mondo di ciclocross 2023-2024 arriva in Italia per la terza edizione della gara in Val di Sole sul circuito di Vermiglio. Una gara affascinante sulla neve del Trentino Alto-Adige che ha regalato spettacolo nelle edizioni precedenti e anche in questo caso si configura come molto incerta.

Ci sarà una foltissima presenza belga: belgi che hanno vinto in questo contesto nel 2021 e nel 2022. Due anni fa alzò le braccia al cielo Wout Van Aert, mentre lo scorso anno Michael Vanthourenhout. Quest’ultimo vestiva la maglia di campione europeo e ci sarà: ancora quest’anno non è arrivata una vittoria in Coppa del Mondo e questa potrebbe essere l’occasione giusta per sbloccarsi.

L’uomo più atteso e il grande favorito è Eli Iserbyt: il classe 1997 di Bavikhove è sempre salito sul podio finora quest’anno in Coppa del Mondo eccetto a Dendermonde quando è giunto quarto, ed è in testa alla classifica generale. Non sarà semplice per tutti affrontare un corridore così in forma. Occhio anche al connazionale Niels Vandeputte, giunto secondo l’anno scorso.

Addirittura tredici saranno gli italiani alla partenza: a guidare la truppa azzurra ci sarà Gioele Bartolini, mentre tra le presenze più esperte ci sarà Nicolas Samparisi. Molto spazio per i giovani, con ben tre classe 2005 che saranno in partenza: Simone Vari, Alan Zanolini e Samuele Scappini.