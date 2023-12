Calendario nuoto 2024: le date, il programma e tutti gli eventi. Mondiali, Europei e Olimpiadi nello stesso anno

Calendario ricco per il nuoto in corsia quello del 2024. Eventi in successione da gestire, pensando che il meglio possibile dovrà esserci alle Olimpiadi di Parigi, grande focus dell’annata. Un’annata in cui i Mondiali di Doha, in Qatar, sarà l’Opening in un slot temporale assai insolito. Dall’11 al 18 febbraio, nel caso specifico, si gareggerà in vasca e vedremo chi ci sarà e chi no.

Come detto gli atleti dovranno curare nei minimi dettagli il percorso di avvicinamento ai Giochi. La Nazionale italiana guidata dal Direttore Tecnico, Cesare Butini, dovrebbe rispondere presente con una formazione competitiva. Da capire se alcuni dei big faranno scelte diverse. Di sicuro Butini dovrà guardare con occhi attenti ai riscontri di Doha, in ottica qualificazione a Cinque Cerchi, pensando che a marzo ci saranno gli Assoluti primaverili in cui i tempi-limite per il pass olimpico sono già stati fissati.

Nel discorso della programmazione c’è sicuramente l’interpretazione degli Europei di Belgrado in vasca lunga, collocati a un mese dai Giochi Olimpici e in sovrapposizione con il Trofeo Settecolli, ultima occasione per conferire la qualificazione olimpica a nuotatori e nuotatrici. Butini ha dichiarato che in Serbia ci sarà una formazione che aprirà ai giovani, tenendo conto che anche per costoro ci saranno gli Eurojunior a Vilnius nel mese di luglio.

Un’estate quindi piuttosto calda, con l’arrivo delle Olimpiadi a tenere banco. Successivamente la Coppa del Mondo in Asia darà motivi per continuare a gareggiare prima di affrontare in chiusura del 2024 i Mondiali in vasca corta a Budapest, ormai tappa abituale per le competizioni natatorie di altissimo livello.

CALENDARIO NUOTO 2024

11-18 febbraio Mondiali in vasca lunga a Doha (Qatar)

5-9 marzo Assoluti primaverili a Riccione

5-10 aprile Criteria Nazionali giovanili in vasca da 25 metri

21-23 giugno Trofeo Settecolli a Roma

17-23 giugno Europei in vasca lunga a Belgrado (Serbia)

2-7 luglio Europei junior in vasca lunga a Vilnius (Lituania)

27 luglio-4 agosto Olimpiadi a Parigi

18-20 ottobre Coppa del Mondo a Shanghai (Cina)

24-26 ottobre Coppa del Mondo a Icheon (Corea del Sud)

31 ottobre-2 novembre Coppa del Mondo a Singapore

10-15 dicembre Mondiali in vasca corta a Budapest (Ungheria)

Foto: LaPresse

