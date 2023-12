Calcio a 5: Napoli e Came vincono nei posticipi della Serie A

Calato il sipario sul 12° turno della Regular Season del campionato di calcio a 5 di Serie A. Una domenica con due sfide: Feldi Eboli-Napoli Futsal e Came Treviso-Olimpus Roma. Match di un certo peso, specialmente pensando al confronto tra le Volpi di Salvo Samperi e la compagine allenata da Fulvio Colini.

Ebbene, al PalaSele i padroni di casa sono stati piegati dai partenopei per 3-2, a segno con Salas, Borruso e Mancuso. A nulla sono valse le marcature di Braga e di Liberti. Con questo successo esterno Napoli si è portata in quarta posizione con 21 punti, mentre la Feldi è fuori dalla zona playoff per il momento.

Caduta della capolista al PalaCicogna di Ponzano Veneto. La Came si è imposta 5-2 contro l’Olimpus, con Sacon scatenato, autore di una doppietta, oltre alle reti di Di Guida, Azzoni e di Turk. Per la formazione allenata da Daniele D’Orto, Marcelinho e Isgrò. I trevigiani con questo successo sono saliti a quota 20 punti in graduatoria (quinti), mentre la formazione capitolina è sempre in vetta con 28 punti e tre lunghezze di margine su L84.

Foto: Shutterstock