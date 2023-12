Biathlon, IBU Junior Cup: Nicolò Betemps vince l’Individuale a Pokljuka, 12ª Astrid Plösch tra le donne

Giornata di chiusura per la prima tappa della IBU Junior Cup, di scena sulle nevi di Pokljuka (Slovenia). Sono state le due Individuali a chiudere i giochi: alle 10.00 ha preso il via la 12.5 km femminile, mentre alle 13.30 la 15 km maschile.

Partendo dalla gara riservata agli uomini, l’Italia può festeggiare il successo di Nicolò Betemps. Il ventenne valdostano è stato protagonista di una prestazione eccezionale, caratterizzata da poligoni “immacolati” (nessun errore nelle serie di tiro) e dal miglior tempo sugli sci stretti. In altre parole, la perfezione con tempo all’arrivo di 43:35.4.

Alle sue spalle il più vicino degli avversari è stato l’estone Ramses Tiislar, anch’egli con lo zero al poligono, ma con un distacco di 2:13.4. A completare il podio è stato l’ucraino Vladyslav Chyhar (0+0+1+1) a 2:29.4 dall’azzurrino. Una buona prova di squadra dal resto della compagine tricolore, considerando Davide Compagnoni (0+0+1+1) 11° a 3:10.3, Fabio Piller Cottrer (1+1+0+1) 22° a 4:10.6 e Cesare Lozza (0+1+1+2) 31° a 5:21.6. Più attardati Felix Ratschiller (3+0+2+2) 61° a 7:41.7 e Alex Perisutti (1+2+2+4) 77° a 9:26.5.

Tra le donne è stato ancora la Francia a fare la voce grossa dopo gli ottimi riscontri dei giorni passati. Sono state ben tre le rappresentanti della compagine transalpina nelle prima quattro posizioni. Il successo è andato a Fany Beltrand, che con un solo errore nel poligono finale, si è imposta con 30.1 di margine sulla tedesca Alina Nussbicker (0+0+1+0) e 1:04.4 sulla connazionale Lisa Siberchicot (0+1+0+1). La terza francese della serie è stata Voldiya Galmace Paulin (1+1+0+0) a 1:17.0.

La migliore delle italiane è stata Astrid Plösch, che ha concluso in 12ª posizione a 3:07 e con un solo bersaglio mancato nella seconda sessione di tiro. Per quanto riguarda le altre azzurre, Fabiana Carpella (0+2+0+2) non è stata irreprensibile al poligono e concluso 17ª a 4:09, mentre Birgit Schölzhorn (0+1+2+2) 36ª a 6:46 e Francesca Brocchiero (2+0+2+1) 44ª a 8:13. Non ha concluso la gara Alice Pacchiodi.

Foto: Pentaphoto/FISI