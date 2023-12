Biathlon, i convocati dell’Italia per Hochfilzen: confermati gli 11 della prima tappa, squadra ambiziosa

Terzo weekend consecutivo di gara in vista per la Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon, che si trasferisce dalla Svezia all’Austria per il secondo appuntamento della stagione. Il massimo circuito fa tappa per la precisione a Hochfilzen, che ospiterà da venerdì 8 a domenica 10 dicembre sprint, inseguimento e l’ultimo giorno le staffette tradizionali.

Il direttore tecnico azzurro Klaus Hoellrigl ha deciso di confermare in blocco gli undici atleti già impegnati sulle nevi di Östersund, convocando per l’occasione Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Samuela Comola, Rebecca Passler, Hannah Auchentaller, Beatrice Trabucchi al femminile e Tommaso Giacomel, Elia Zeni, Didier Bionaz, Patrick Braunhofer, Lukas Hofer al maschile.

Grande attesa ovviamente per Vittozzi, reduce dalla vittoria nella competizione inaugurale della stagione (la 15 km) e successivamente da un attacco febbrile che non le ha consentito di andare oltre a due noni posti tra sprint e pursuit. Possono sognare il podio da outsider anche Dorothea Wierer e le tre punte della squadra maschile Giacomel, Bionaz e Hofer.

Questo fine settimana va in scena anche il secondo atto del circuito Ibu Cup a Idre, in Svezia, che vedrà la partecipazione dei seguenti biathleti nostrani: Marco Barale, Daniele Cappellari, Cedric Christille, Michele Molinari, Christoph Pircher, Davide Zingerle, Michela Carrara, Ilaria Scattolo, Sara Scattolo, Martina Trabucchi e Linda Zingerle.

CONVOCATI ITALIA BIATHLON PER HOCHFILZEN

FEMMINILE: Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Samuela Comola, Rebecca Passler, Hannah Auchentaller, Beatrice Trabucchi.

MASCHILE: Elia Zeni, Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, Patrick Braunhofer, Lukas Hofer.

Foto: Lapresse